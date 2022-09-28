Российское командование решило, что достаточно всего двух недель. Об этом 24 каналу рассказал информационно-аналитический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"Даже не мясо, а вообще фарш"

По его словам, здесь даже речь не идет о подготовке мобилизованных в течение этих двух недель. А в большинстве своем о том, чтобы собрать "желающих" воевать россиян, предоставить хоть какое-то оружие, которое еще осталось на складах и тогда отправлять в зону активных боевых действий.

Это не профессионалы – это живое мясо. Если же не проходят и две недели (подготовки – 24 канал), то это вообще фарш,

– отметил аналитический обозреватель.

Он пояснил, что командование страны-агрессора понимает, что теряет захваченные территории, а Вооруженные Силы Украины и дальше будут выбивать оккупантов с нашей территории. Именно поэтому россия пытается в эти сжатые сроки максимально наполнить "пушечным мясом" зону боевых действий.

Аналитик отметил, что новых мобилизованных в стране-агрессоре хотят использовать чисто в качестве барьера, чтобы они хоть немного тормозили контрнаступление украинских защитников. Ведь эти "воины" даже не смогут его заблокировать.

Коваленко прокомментировал уровень подготовки мобилизованных россиян: смотрите видео

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