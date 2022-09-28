Так, російське командування вирішило, що достатньо усього два тижні. Про це 24 каналу розповів інформаційно-аналітичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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"Навіть не м’ясо, а взагалі фарш"
За його словами, тут навіть мовиться не про підготовку мобілізованих протягом цих двох тижнів. А здебільшого про те, щоб зібрати "охочих" воювати росіян, надати бодай якусь зброю, яка ще лишилася на складах й тоді відправляти у зону активних бойових дій.
Це не професіонали – це живе м'ясо. Якщо ж не проходять й два тижні (підготовки – 24 канал), то це взагалі фарш,
– зазначив аналітичний оглядач.
Він пояснив, командування країни-агресорки розуміє, що втрачає захоплені території, а Збройні Сили України й далі вибиватимуть окупантів з нашої території. Саму тому росія намагається в ці стислі терміни максимально наповнити "гарматним м'ясом" зону бойових дій.
Аналітик зауважив, що нових мобілізованих у країні-агресорці хочуть використати суто як бар'єр, щоб вони бодай трохи гальмували контрнаступ українських захисників. Адже ці "вояки" навіть не зможуть його заблокувати.
Коваленко прокоментував рівень підготовки мобілізованих росіян: дивіться відео
Мобілізація в росії: останні новини
- Після оголошення владіміром путіним часткової мобілізації, росіян терміново відправляють на фронт без жодної бойової підготовки. Про це розповідають самі новомобілізовані. Відповідні відео поширюють у соцмережах.
- Крім того, що мобілізованих ніяк не готують до відправлення на війну в Україну, ще й змушують самих себе забезпечувати. Так, окупантам вручають документ з назвою "Мінімальний набір майна, необхідного для відбуття у воєнне відрядження".
- Росіяни ж намагаються втекти від мобілізації та штурмують кордон з Грузією. Черги з ухилянтів на КПП не зменшуються, а навпаки зростають. Тож командування країни-агресорки вирішило "пригнати" військкомат прямо до кордону.
- Російська влада вирішила залучити до війни в Україні першокурсників військово-морської академії імені адмірала кузнєцова. Курсантів тримають під цілодобовим наглядом, щоб обмежити спілкування з рідними або спроби втекти. Обурені батьки звернулися до керівництва навчального закладу, однак у зустрічі їм відмовили.