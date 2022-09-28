Так, російське командування вирішило, що достатньо усього два тижні. Про це 24 каналу розповів інформаційно-аналітичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"Навіть не м’ясо, а взагалі фарш"

За його словами, тут навіть мовиться не про підготовку мобілізованих протягом цих двох тижнів. А здебільшого про те, щоб зібрати "охочих" воювати росіян, надати бодай якусь зброю, яка ще лишилася на складах й тоді відправляти у зону активних бойових дій.

Це не професіонали – це живе м'ясо. Якщо ж не проходять й два тижні (підготовки – 24 канал), то це взагалі фарш,

– зазначив аналітичний оглядач.

Він пояснив, командування країни-агресорки розуміє, що втрачає захоплені території, а Збройні Сили України й далі вибиватимуть окупантів з нашої території. Саму тому росія намагається в ці стислі терміни максимально наповнити "гарматним м'ясом" зону бойових дій.

Аналітик зауважив, що нових мобілізованих у країні-агресорці хочуть використати суто як бар'єр, щоб вони бодай трохи гальмували контрнаступ українських захисників. Адже ці "вояки" навіть не зможуть його заблокувати.

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