Такое мнение 24 Каналу выразила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, заметив, что Путину даже сейчас ничего не мешает для того, чтобы объявить всеобщую мобилизацию. На псевдовыборах это не отразится.
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Что не так с логикой Путина
У России нет электората и настоящих избирателей, поэтому российский диктатор может делать все, что угодно. По словам Ольги Романовой, Путин очень хочет снова пойти на Киев или захватить Харьков. Для этого ему необходима мобилизация.
Однако от него не следует ожидать логических действий. Более того, соотношение россиян и украинцев на фронте сегодня значительно отличается. Путин мог бы этим воспользоваться.
Это западное утверждение, что до выборов политикам не следует делать непопулярных шагов, но у Путина другая логика. Согласно ей, мобилизация – это популярное решение, а идти в Киев нужно сейчас. К сожалению, это так. Поэтому он может атаковать в любую минуту,
– подчеркнула Ольга Романова.
Что сказал Путин о мобилизации
- Во время так называемой "прямой линии" он рассказал, что с сентября 2022 года в армию набрали близко 300 тысяч военных. По словам диктатора, все они "прекрасно воюют", поэтому потребности в дополнительной мобилизации нет. Среди 300 тысяч бойцов есть 14 так называемых "героев России".
- Общую группировку россиян на территории Украины Путин оценил в более 600 тысяч бойцов. Однако в ГУР эти цифры опровергли. Речь идет о 443 тысячах солдат, а также около 30 тысячах оккупантов из росгвардии.
- Министр обороны России Сергей Шойгу подытожил мобилизацию в 2023 году и доложил об этом Путину. Увеличение войска он объяснил якобы ростом угроз со стороны НАТО и Финляндии. Следовательно, хвастался тем, что все планы выполнены, а численность военнослужащих выросла до 1 миллиона 150 тысяч.