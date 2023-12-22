Такое мнение 24 Каналу выразила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, заметив, что Путину даже сейчас ничего не мешает для того, чтобы объявить всеобщую мобилизацию. На псевдовыборах это не отразится.

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Что не так с логикой Путина

У России нет электората и настоящих избирателей, поэтому российский диктатор может делать все, что угодно. По словам Ольги Романовой, Путин очень хочет снова пойти на Киев или захватить Харьков. Для этого ему необходима мобилизация.

Однако от него не следует ожидать логических действий. Более того, соотношение россиян и украинцев на фронте сегодня значительно отличается. Путин мог бы этим воспользоваться.

Это западное утверждение, что до выборов политикам не следует делать непопулярных шагов, но у Путина другая логика. Согласно ей, мобилизация – это популярное решение, а идти в Киев нужно сейчас. К сожалению, это так. Поэтому он может атаковать в любую минуту,

– подчеркнула Ольга Романова.

Что сказал Путин о мобилизации