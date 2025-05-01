Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, оккупанты существенно себя переоценивают. Мобилизация в России не сможет обеспечить даже половину того, что сделал СССР во Вторую мировую войну.

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Может ли Россия пойти на всеобщую мобилизацию

Как отметил Тимочко, Россия столкнется с огромным количеством проблем, если пойдет на всеобщую мобилизацию. У нее нет таких союзников, которые могли бы на полную решить ее финансовые проблемы и дать возможность перебросить большинство ресурсов на войну. Они даже сейчас платят союзникам в несколько раз дороже за оружие и продают энергоресурсы по заниженным ценам.

Они не могут даже отмобилизовать россиян в свою армию. Если бы они могли, то уже бы это сделали. Они увидели, какой бешеный негатив пошел после так называемой "частичной мобилизации". Были оценки, что из России тогда сбежали миллионы россиян. Сейчас они готовы платить десятки тысяч долларов, чтобы россиянин пошел на войну,

– сказал Тимочко.

Конечно, такие заявления наталкивают на то, что Кремль морально готовит россиян к тому, что может произойти масштабная мобилизация. Но если бы у них действительно была бы возможность это организовать, то они бы уже это сделали.

Не стоит забывать и о негативных последствиях для российской экономики, если выдернуть оттуда еще несколько сотен тысяч или миллионы людей.

Напомним, Россия уже понесла колоссальные потери за более чем 3 года полномасштабной войны. С 2022 года страна-агрессор потеряла более 953 тысяч человек личного состава. Также наши защитники уничтожили 10732 танка, 22364 боевых бронированных машин, 27136 артиллерийских систем и т.д.