Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, окупанти суттєво себе переоцінюють. Мобілізація в Росії не зможе забезпечити навіть половину того, що зробив СРСР в Другу світову війну.

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Чи може Росія піти на загальну мобілізацію

Як наголосив Тимочко, Росія зіткнеться з величезною кількістю проблем, якщо піде на загальну мобілізацію. У неї немає таких союзників, які могли б на повну розв'язати її фінансові проблеми та дати можливість перекинути більшість ресурсів на війну. Вони навіть зараз платять союзникам у кілька разів дорожче за зброю чи продають енергоресурси за заниженими цінами.

Вони не можуть навіть відмобілізувати росіян у свою армію. Якби вони могли, то вже би це зробили. Вони побачили, який шалений негатив пішов після так званої "часткової мобілізації". Були оцінки, що з Росії тоді втекли мільйони росіян. Зараз вони готові платити десятки тисяч доларів, щоб росіянин пішов на війну,

– сказав Тимочко.

Звісно, такі заяви наштовхують на те, що Кремль морально готує росіян до того, що може статися масштабна мобілізація. Але якби у них дійсно була б можливість це організувати, то вони би вже це зробили.

Не варто забувати і про негативні наслідки для російської економіки, якщо висмикнути звідти ще кілька сотень тисяч чи мільйони людей.

Нагадаємо, Росія вже зазнала колосальних втрат за більш ніж 3 роки повномасштабної війни. З 2022 року країна-агресорка втратила понад 953 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 10732 танки, 22364 бойових броньованих машин, 27136 артилерійських систем тощо.