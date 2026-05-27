Необходимое, но смертельное решение: генерал армии сказал, решится ли Путин на полную мобилизацию

В России активно обсуждают тему объявления всеобщей мобилизации. Хотя людей на фронте действительно не хватает, однако это решение может иметь еще худшие последствия.

В России уже усилили мобилизационные мероприятия, но и этого не достаточно для пополнения потерь. Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что Путин фактически оказался в безвыходной ситуации.

Решится ли Путин на мобилизацию?

В Украине не исключают мысли, что Россия может решиться на проведение всеобщей мобилизации осенью – после выборов в Госдуму. В месяц Силы обороны снижают около 35 тысяч россиян, в год – это более 400 тысяч россиян. И уже сейчас Россия отстает в мобилизации, не способна полноценно пополнять потери.

В то же время и российская верхушка понимает, что последствия такого решения будут неизбежными.

Чтобы провести такую мобилизацию, нужно вступить в конфликт с российским обществом. Это очень рискованно для Путина. Все больше россиян занимают позицию против войны и не хотят идти воевать. Даже элита настроена против, потому что разочарована, что Путин провалил свой план,

– отметил Николай Маломуж.

Очевидно, в России и в дальнейшем будут проводить частичную и скрытую мобилизацию, привлекать в армию иностранцев. Однако им будет крайне трудно собрать полноценные силы, которые бы переломили ситуацию на фронте.

"Президент Финляндии Стубб правильно сказал, что Путин проигрывает в вопросе потерь личного состава. То есть пойти на активные мобилизационные ресурсы ради условного наступления из Беларуси, будет очень сложно", – отметил генерал армии.

Обратите внимание! Сейчас в ГПСУ не фиксируют значительного увеличения группировки на границе с Беларусью. Определенные подразделения там находятся, однако это не новое явление. Впрочем Владимир Зеленский сообщил, что, по данным разведки, Россия и Беларусь могут эскалировать ситуацию на Севере. Сейчас украинские военные укрепляют границу.

К тому же новомобилизованные россияне не станут сразу эффективными бойцами, ведь не имели предыдущего военного опыта. Ситуацию на фронте они вряд ли смогут изменить, а пойти наступлением с территории Беларуси – и подавно.

Объективно говоря, России очень трудно сгенерировать дополнительные силы – от 100 тысяч – и направить на границу с Беларусью. Им в Донецкой области границу удержать нужно. Мы контратакуем, есть перспектива продвижения с нашей стороны в некоторых секторах. Они там удержать ничего не могут, а перед ними же стоит задача захватить всю Донецкую область – для этого нужны еще большие ресурсы,

– отметил Маломуж.

Для России ситуация действительно становится сложной. Общие потери врага увеличиваются, но у них нет безграничных ресурсов, которыми так хвастался Владимир Путин. Поэтому и воевать без конца россияне не смогут, если все будет ухудшаться и в дальнейшем.

Что известно о потерях россиян в войне?

По состоянию на 26 мая, Генштаб сообщил, что с начала полномасштабной агрессии против Украины российская армия потеряла:

личного состава – около 1 357 950 (+1010);

танков – 11 954 (+1);

боевых бронированных машин – 24 615 (+7);

артиллерийских систем – 42 751 (+64);

РСЗВ – 1 804 (+2);

средств ПВО – 1 397 (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 312 035 (+1 790);

наземных робототехнических комплексов – 1 475 (+10);

автомобильной техники и автоцистерн – 99 374 (+374);

специальной техники – 4 221 (+3).

Из последних эффектных поражений Сил обороны – пункт управления и связи вражеских войск на Луганщине. Удар нанесли крылатыми ракетами Storm Shadow и уничтожили один из ключевых объектов инфраструктуры россиян.

А с помощью РСЗО HIMARS украинским бойцам удалось попасть по полигону спецбатальона Росгвардии "Ахмат". Сначала полигон посетили украинские дроны, проведя разведку. Позже туда полетели и ракеты. Известно, что в результате атаки погибло немало оккупантов.