Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он убежден, что у России есть огромное желание предотвратить поставки "оружия победы" в Украину.

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По словам российского публициста, уже сейчас можно увидеть безумную реакцию россиян на ускорение передачи Украине западному вооружению. Пионтковский предполагает, что ответом на это станет ускорение мобилизации в России.

Владимир Путин будет бросать трупы. И вопрос один: "На какой сотне тысяч трупов "мобиков" провинциальная Россия перестанет их ему снабжать?". Пока снабжает, но это не значит, что так будет вечно,

– убежден Пионтковский.

Остался единый ресурс

Сейчас будут привлекать все больше мобилизованных, ведь в России ничего не осталось, заметил оппозиционер. Ядерный шантаж уже отыграли полностью, программа уничтожения инфраструктуры тоже провалилась. Украинцев это не пугает и становится все меньшей угрозой после каждой передачи новой ПВО.

Пионтковский убежден, что в России остался один единственный ресурс – трупы "мобиков", к тому же совершенно не подготовленных.

Пионковский о мобилизации в России: смотреть видео

России не хватает ресурсов для мобилизованных

"Допустим, он завтра загонит к военкомам миллион "мобиков". Чтобы они были не просто быдлом и толпой, нужно сто тысяч профессиональных офицеров", – заметил Пионтковский.

Он убежден, что в России их найти очень тяжело, ведь те "разбежались" по частным армиям Пригожина, Кадырова, Тимченко или Шойгу.

"Трупы, трупы, трупы – то же самое, что происходит в Бахмуте и Соледаре, таким образом они собираются останавливать возможное наступление на Мелитопольском направлении. Драматические события начнутся в ближайшие два месяца,

– предсказывает оппозиционер.

Мобилизация в России: что известно