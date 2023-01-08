С большим опозданием и "чайными ложечками", но партнеры продолжают оказывать нашему государству военную помощь. Такое мнение 24 Каналу выразил американский политик и лидер Республиканской партии 45-го округа Нью-Йорка Борис Пинкус.

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Ощущается увеличение военной помощи

Сегодня США начинают больше давить на Европу, чтобы она предоставляла то, в чем сейчас больше всего нуждается Украина. Так, на днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова предоставлять нам легкие бронированные танки, которые сейчас необходимы ВСУ для перехода в контрнаступление.

Ощущается увеличение помощи со стороны Германии. Мы надеемся, что наконец-то начнут поступать Leopard о которых уже давно ведутся разговоры, а их все нет,

– заметил американский политик.

Однако пока нет количества и скорости предоставления вооружения, в котором нуждается Украина. Следовательно, необходимо продолжать давление на помощь как на Европейский Союз, так и администрацию Джо Байдена.

Пинкус прокомментировал предоставление Украине военной помощи: смотрите видео

Требуется больше систем ПВО

Пинкус отметил, что проблемой является то, что Украине до сих пор не предоставили необходимое количество систем противовоздушной обороны, чтобы "закрыть" хотя бы крупнейшие областные центры государства. Речь идет, в частности, об энергетических объектах, ведь тогда это уменьшило бы проблемы украинцев с наступлением зимы.

Это не меньшая проблема, то есть вместе с наступательным вооружением Украина остро нуждается в системах противовоздушной обороны,

– сказал американский политик.

По его словам, партнеры должны увеличить количество систем ПВО, предоставляемых нашему государству. Тогда Украина сможет по всей линии фронта перейти в наступление и вернуть оккупированные территории, включая Крым.

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