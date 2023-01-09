Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він переконаний, що у Росії є величезне бажання запобігти постачанню "зброї перемоги" до України.

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За словами російського публіциста, уже зараз можна побачити шалену реакцію росіян на прискорення передачі Україні західного озброєння. Піонтковський передбачає, що відповіддю на це стане пришвидшення мобілізації у Росії.

Владімір Путін буде кидати трупи. І питання одне: "На якій сотні тисяч трупів "мобіків" провінційна Росія перестане їх йому постачати?". Поки постачає, але це не означає, що так буде вічно,

– переконаний Піонтковський.

Залишився єдиний ресурс

Зараз будуть залучати все більше мобілізованих, адже в Росії нічого не лишилося, зауважив опозиціонер. Ядерний шантаж вже відіграли повністю, програма знищення інфраструктури теж провалилась. Українців це не лякає і стає все меншою загрозою після кожної передачі нової ППО.

Піонтковський переконаний, що в Росії лишився один єдиний ресурс – трупи "мобіків", до того ж абсолютно не підготовлених.

Піонковський про мобілізацію в Росії: дивитися відео

Росії не вистачає ресурсів для мобілізованих

"Припустимо, він завтра загонить до воєнкомів мільйон "мобіків". Аби вони були не просто бидлом і натовпом, потрібно сто тисяч професійних офіцерів", – зауважив Піонтковський.

Він переконаний, що в Росії їх знайти дуже важко, адже ті "порозбігалися" по приватних арміях Пригожина, Кадирова, Тимченка або Шойгу.

"Трупи, трупи, трупи – те ж саме, що відбувається у Бахмуті та Соледарі, таким способом вони збираються зупиняти можливий наступ на Мелітопольському напрямі. Драматичні події почнуться в найближчі два місяці,

– пророкує опозиціонер.

Мобілізація в Росії: що відомо