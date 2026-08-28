Есть две причины: зачем России на самом деле сейчас нужна мобилизация

В России пока отрицают, что мобилизация состоится в ближайшее время, однако для самих россиян это тревожный сигнал. Напряженность внутри страны растет, равно как и недоверие к Владимиру Путину.

Как отметил в эфире 24 Канала политтехнолог Юрий Подорожний, Кремль может начать мобилизовывать людей, которые имели неплохой уровень жизни. Соответственно, они не хотели воевать и не видели необходимости подписывать контракты.

Почему России сейчас нужна мобилизация

Скорее всего, причина в том, что у страны-агрессора иссякает резерв тех, кто готов воевать за деньги. По всем вторичным признакам, доступным в открытом доступе, мы видим, что мобилизация готовится. Заявления Кремля о том, что это неправда, лишь подтверждают факт: мобилизация будет.

Конечно, ее не будут проводить вплоть до момента "выборов" в Государственную Думу. На это есть разные причины. И не только потому, что кто-то боится, что население не пойдет на выборы. Кстати, впервые россиян даже не призывают прийти на "голосование",

– сказал политтехнолог.

Перед властями стоит задача, чтобы на избирательные участки пришло как можно меньше людей. Явку все равно сделают такой, как нужно, и напишут все необходимые цифры.

Но новая Государственная Дума нужна Путину для того, чтобы не навлекать на себя негативный рейтинг, а "свалить" на нее вопрос мобилизации. Хотя все прекрасно понимают, что мобилизация в России уже объявлена, просто она не проводилась массово. Теперь ключевым инициатором этого события должна стать Государственная Дума.

Также стоит понимать, что мобилизация – это дорогостоящий, непростой процесс. Сейчас в России готовятся мощности, где можно будет разместить такое большое количество призывников. Для того чтобы мобилизовать солдат, нужно время. Ведь набор в армию также предусматривает обучение, обеспечение, выдачу оружия. На это уйдет несколько месяцев.

Политтехнолог рассказал, зачем Путину мобилизация: смотрите видео

"Мобилизация нужна России по двум причинам. Во-первых, это нагнетание обстановки и повышение ставок, потому что именно мобилизация является главным признаком того, что россияне готовятся к провокации в отношении страны Североатлантического альянса. Для разведок, которые видят эти движения, – это большие затраты. Россияне таким образом демонстрируют, что они готовятся", – пояснил Юрий Подорожный.

А с другой стороны, раздувание темы мобилизации и ее сокрытие – является одной из переговорных позиций. Если россияне сейчас начнут активную мобилизацию и вступят в переговоры, то они будут считать, что у них более сильная позиция за столом переговоров.