Местные жители поняли, что тревога – фальшивая и не дали выманить себя из квартир. Все потому, что военкомы "спалились" на камерах видеонаблюдения.
Заметьте "Пацаны, а что случилось": блоггеры-миллионники из россии убегают от мобилизации, – соцсети
В сети россияне продолжают жаловаться и искать способы уйти от мобилизации. В то же время бороться за свои права до сих пор никому не приходит в голову.
Еще один трэш из Владивостока
Пока одни военные пытаются вручить повестки, включив тревогу, их "коллеги" пролезают в форточки. В сети опубликовали кадры, как эпически "охотник за пушечным мясом" пытается вручить повестки. Мужчина изо всех сил протискивается в форточку.
Потери россии
Между тем оккупанты продолжают нести колоссальные потери в Украине. По состоянию на 29 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 58 580 оккупантов. Также уничтожили:
- танков – 2 325 (+13) единиц,
- боевых бронированных машин – 4 909 (+20) единиц,
- артиллерийских систем – 1 385 (+4) единиц,
- реактивных систем залпового огня – 331 единицу,
- средств ПВО – 175 единиц.
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