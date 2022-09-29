Местные жители поняли, что тревога – фальшивая и не дали выманить себя из квартир. Все потому, что военкомы "спалились" на камерах видеонаблюдения.

Заметьте "Пацаны, а что случилось": блоггеры-миллионники из россии убегают от мобилизации, – соцсети

В сети россияне продолжают жаловаться и искать способы уйти от мобилизации. В то же время бороться за свои права до сих пор никому не приходит в голову.

Еще один трэш из Владивостока

Пока одни военные пытаются вручить повестки, включив тревогу, их "коллеги" пролезают в форточки. В сети опубликовали кадры, как эпически "охотник за пушечным мясом" пытается вручить повестки. Мужчина изо всех сил протискивается в форточку.

Потери россии

Между тем оккупанты продолжают нести колоссальные потери в Украине. По состоянию на 29 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 58 580 оккупантов. Также уничтожили:

танков – 2 325 (+13) единиц,

боевых бронированных машин – 4 909 (+20) единиц,

артиллерийских систем – 1 385 (+4) единиц,

реактивных систем залпового огня – 331 единицу,

средств ПВО – 175 единиц.

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