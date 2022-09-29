Водночас місцеві жителі зрозуміли, що тривога – фальшива й не дали виманити себе з квартир. Усе тому, що військкоми "спалилися" на камерах відеонагляду.

Зауважте "Пацани, а що сталось": блогери-мільйонники з росії тікають від мобілізації, – соцмережі

У мережі росіяни продовжуються бідкатися й шукати способи втекти від мобілізації. Водночас боротися за свої права досі нікому не спадає на думку.

Ще один треш з Владивостока

Доки одні військкоми намагаються вручити повістки, увімкнувши тривогу, їхні "колеги" пролазять у квартирки. У мережі опублікували кадри, як епічно "мисливець за гарматним м'ясом" намагається вручити повістки. Чоловік з усіх сил протискується у кватирку.

Втрати росії

Тим часом окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в Україні. Станом на 29 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 58 580 окупантів. Також знищили:

танків – 2 325 (+13) одиниць,

бойових броньованих машин – 4 909 (+20) одиниць,

артилерійських систем – 1 385 (+4) одиниць,

реактивних систем залпового вогню – 331 одиниця,

засоби ППО – 175 одиниць.

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