Водночас місцеві жителі зрозуміли, що тривога – фальшива й не дали виманити себе з квартир. Усе тому, що військкоми "спалилися" на камерах відеонагляду.
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У мережі росіяни продовжуються бідкатися й шукати способи втекти від мобілізації. Водночас боротися за свої права досі нікому не спадає на думку.
Ще один треш з Владивостока
Доки одні військкоми намагаються вручити повістки, увімкнувши тривогу, їхні "колеги" пролазять у квартирки. У мережі опублікували кадри, як епічно "мисливець за гарматним м'ясом" намагається вручити повістки. Чоловік з усіх сил протискується у кватирку.
Втрати росії
Тим часом окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в Україні. Станом на 29 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 58 580 окупантів. Також знищили:
- танків – 2 325 (+13) одиниць,
- бойових броньованих машин – 4 909 (+20) одиниць,
- артилерійських систем – 1 385 (+4) одиниць,
- реактивних систем залпового вогню – 331 одиниця,
- засоби ППО – 175 одиниць.
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