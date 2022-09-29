У мережу виклали відео з камер відеоспостереження у Владивостоку, встановлених в одному з під'їздів багатоповерхівки. На ролику можна побачити, як росіяни з усіх сил намагаються провести свою недолугу часткову мобілізацію.

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Не відчиняють двері – проліземо у вікно

Мабуть, саме такого принципу дотримуються представники військових комісаріатів у росії. От не впустили їх до під'їзду багатоквартирного будинку – не біда. Можна буде спробувати залізти у вікно. Чим і зайнявся один зі співробітників, якому ж потрібно якось виконувати план з набору "мобіків".

Після успішного проникнення до під'їзду через вікно, співробітник відчинив двері для цілої делегації. Він також щось показував на місці свого "десантування" у багатоквартирний будинок. Оскільки звуку не було, то складно зрозуміти, чим його так сильно здивував пандус.

Варте уваги – співробітники військкомату лізуть у вікна, щоб набрати "мобіків": дивіться відео

Кількість втікачів від мобілізації колосальна

Владімір путін оголосив про часткову мобілізацію 21 вересня. Усього за тиждень країну покинула шалена кількість росіян. Воно й не дивно, адже вони намагаються уникнути спочатку призову, а потім вірної смерті в Україні.

Звичайно ж, достеменно підрахувати кількість ухилянтів просто неможливо. Але, припускають у розвідці Великої Британії, ця цифра може перевищувати кількість загальних сил вторгнення. Бійців, яких окупант відправив на війну у лютому 2022 року.

Виїжджають здебільшого бодай трохи забезпечені та освічені. Це ще один момент, на який звернули увагу у розвідці. Це свідчить про те, що вище військове керівництво продовжить нагрібати чоловіків з бідних регіонів країни.

Водночас на неї може очікувати низка проблем. Пов'язані вони будуть саме з внутрішніми економічними наслідками. Втеча чоловіків за кордон передбачає зменшення кількості робочих рук. Крім того, у країні-агресорці лиш посилиться "відтік мізків".

Це цікаво – масова мобілізація путіна пішла не за планом: дивіться відео