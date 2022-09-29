Про це повідомив спікер держдуми в'ячеслав володін, пишуть росЗМІ. За його словами, нині усім, хто перебуває на військовому обліку, не можна виїжджати з росії.

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Військовозобов’язаним заборонено покидати росію

Як розповів володін, згідно з законом, громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації "забороняється виїзд із місця проживання без дозволу військових комісаріатів".

Така норма закону є, і нею мають керуватися всі військовозобов'язані,

– наголосив спікер держдуми.

Нагадаємо, чутки про можливе закриття кордонів для чоловіків призовного віку у росії почали поширюватися одразу після оголошення мобілізації 21 вересня. Десятки тисяч росіян, котрі не бажають воювати, масово намагаються залишити країну.

Як росіяни намагаються втекти з країни

Після оголошення часткової мобілізації у росії спалахнув "туристичний бум". На кордоні з Грузією розтягнулись кілометрові черги росіян. Вони тікають через КПП "Верхній Ларс".

Також великі черги росіян помітили на кордоні з Фінляндією та Казахстаном.

Щоб втекти від мобілізації, росіяни готові платити від 21 000 до 27 000 доларів за місце на приватному літаку.

Крім того, росіяни викупили всі квитки на потяги та літаки до Мінська. Вони розглядають білорусь як транзитну країну, аби втекти від мобілізації.

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