Про це повідомив спікер держдуми в'ячеслав володін, пишуть росЗМІ. За його словами, нині усім, хто перебуває на військовому обліку, не можна виїжджати з росії.

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Військовозобов’язаним заборонено покидати росію

Як розповів володін, згідно з законом, громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації "забороняється виїзд із місця проживання без дозволу військових комісаріатів".

Така норма закону є, і нею мають керуватися всі військовозобов'язані,
– наголосив спікер держдуми.

Нагадаємо, чутки про можливе закриття кордонів для чоловіків призовного віку у росії почали поширюватися одразу після оголошення мобілізації 21 вересня. Десятки тисяч росіян, котрі не бажають воювати, масово намагаються залишити країну.

Як росіяни намагаються втекти з країни

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