Про це повідомив спікер держдуми в'ячеслав володін, пишуть росЗМІ. За його словами, нині усім, хто перебуває на військовому обліку, не можна виїжджати з росії.
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Військовозобов’язаним заборонено покидати росію
Як розповів володін, згідно з законом, громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації "забороняється виїзд із місця проживання без дозволу військових комісаріатів".
Така норма закону є, і нею мають керуватися всі військовозобов'язані,
– наголосив спікер держдуми.
Нагадаємо, чутки про можливе закриття кордонів для чоловіків призовного віку у росії почали поширюватися одразу після оголошення мобілізації 21 вересня. Десятки тисяч росіян, котрі не бажають воювати, масово намагаються залишити країну.
Як росіяни намагаються втекти з країни
- Після оголошення часткової мобілізації у росії спалахнув "туристичний бум". На кордоні з Грузією розтягнулись кілометрові черги росіян. Вони тікають через КПП "Верхній Ларс".
- Також великі черги росіян помітили на кордоні з Фінляндією та Казахстаном.
- Щоб втекти від мобілізації, росіяни готові платити від 21 000 до 27 000 доларів за місце на приватному літаку.
- Крім того, росіяни викупили всі квитки на потяги та літаки до Мінська. Вони розглядають білорусь як транзитну країну, аби втекти від мобілізації.
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