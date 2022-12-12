Об этом в эфире 24 канала рассказал бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер из Казахстана Арман Шураев. Для него в первую очередь важно узнать о политических взглядах российских эмигрантов.
Также Потенциал мобилизации в России исчерпан, без новой война скоро закончится, – Фейгин
Шураев сказал, что после объявления частичной мобилизации в Казахстан сбежало более полумиллиона россиян. Первые два-три дня на границе были огромные очереди. Однако, отмечает Шураев, согласно казахскому законодательству, такие мигранты могут проживать на территории страны всего три месяца.
Этот срок начинает заканчиваться и многие россияне уехали из Казахстана в Турцию, Таиланд, в Узбекистан и Кыргызстан,
– добавляет спикер.
Как казахи воспринимают россиян
По словам общественного деятеля, в Казахстане пытались с пониманием отнестись к беглецам из России. Но ни у кого не было иллюзий по поводу них.
"Да, с одной стороны, эти люди убегают от войны, но с другой – они имперцы и путинисты", – резюмировал Шураев.
Как в Казахстане относятся к беглецам из России: смотреть видео
Что отвечают россияне
Лакмусовой бумагой для бизнесмена был вопрос: "Чей Крым?" Он задавал его на улице, в общественных заведениях, куда россияне охотно ходят. В России подобная возможность для них исчезла навсегда с выходом популярных сетевых ресторанов.
Шураев отмечает, что для казахов эти вопросы важны и они часто озвучивают их россиянам. Те, в свою очередь, преимущественно отвечали, что Крым – это Украина.
Те, кто говорил "Крым - крымчан, Донбасс - дончан", получали от местных серьезный ответ,
– отметил Шураев.
Последние новости о мобилизации в России
- Владимир Путин заявил о том, что мобилизации в ближайшее время не будет , хоть и все указывает на противоположное. Однако, по словам Фейгина, потенциал 300 тысяч официально мобилизованных уже почти исчерпан. Мобилизацию россияне все-таки проведут, когда ситуация усугубится еще больше.
- Путин в официальных обращениях не устает повторять, что "потерь нет" и "все идет по плану", однако уже даже в России в это слабо верят. Такой же ответ у президента-террориста и, по утверждению, относительно недообеспечения в армии.
- Несмотря на "потерь нет" в России на призывников совершают облавы прямо посреди улиц . Более 10 человек были схвачены на улице и доставлены в военкомат. Известно также, что в Москве 19-летний призывник выпрыгнул из окна, чтобы не ехать на войну.