Про це у ефірі 24 каналу розповів бізнесмен, громадський діяч, медіаменеджер з Казахстану Арман Шураєв. Для нього насамперед важливо дізнатися політичні погляди російських емігрантів.

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Шураєв сказав, що після оголошення часткової мобілізації до Казахстану втекло понад пів мільйона росіян. Перші два-три дні на кордоні були величезні черги. Однак, наголошує Шураєв, відповідно до казахського законодавства такі мігранти можуть проживати на території країни лише три місяці.

Цей термін починає закінчуватися і багато росіян виїхали з Казахстану до Туреччини, Таїланду, в Узбекистан та Киргизстан,

– додає спікер.

Як казахи сприймають росіян

За словами громадського діяча, в Казахстані намагалися з розумінням поставитися до втікачів з Росії. Але ні в кого не було ілюзій щодо них.

"Так, з одного боку, ці люди втікають від війни, але з іншого – вони є імперцями й путіністами", – резюмував Шураєв.

Як в Казахстані ставляться до втікачів з Росії: дивитись відео

Що відповідають росіяни

Лакмусовим папером для бізнесмена було питання: "Чий Крим?". Він задавав його на вулиці, в громадських закладах, куди росіяни охоче ходять. В Росії така можливість для них зникла назавжди з виходом популярних мережевих ресторанів.

Шураєв наголошує, що для казахів ці питання є важливими і вони часто озвучують їх росіянам. Ті, своєю чергою, переважно відповідали, що Крим – це Україна.

Ті, хто казали "Крим – кримчан, Донбас – дончан", отримували від місцевих серйозну відповідь,

– зазначив Шураєв.

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