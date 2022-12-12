Про це у ефірі 24 каналу розповів бізнесмен, громадський діяч, медіаменеджер з Казахстану Арман Шураєв. Для нього насамперед важливо дізнатися політичні погляди російських емігрантів.
Також Потенціал мобілізації в Росії вичерпаний, без нової війна скоро закінчиться, – Фейгін
Шураєв сказав, що після оголошення часткової мобілізації до Казахстану втекло понад пів мільйона росіян. Перші два-три дні на кордоні були величезні черги. Однак, наголошує Шураєв, відповідно до казахського законодавства такі мігранти можуть проживати на території країни лише три місяці.
Цей термін починає закінчуватися і багато росіян виїхали з Казахстану до Туреччини, Таїланду, в Узбекистан та Киргизстан,
– додає спікер.
Як казахи сприймають росіян
За словами громадського діяча, в Казахстані намагалися з розумінням поставитися до втікачів з Росії. Але ні в кого не було ілюзій щодо них.
"Так, з одного боку, ці люди втікають від війни, але з іншого – вони є імперцями й путіністами", – резюмував Шураєв.
Як в Казахстані ставляться до втікачів з Росії: дивитись відео
Що відповідають росіяни
Лакмусовим папером для бізнесмена було питання: "Чий Крим?". Він задавав його на вулиці, в громадських закладах, куди росіяни охоче ходять. В Росії така можливість для них зникла назавжди з виходом популярних мережевих ресторанів.
Шураєв наголошує, що для казахів ці питання є важливими і вони часто озвучують їх росіянам. Ті, своєю чергою, переважно відповідали, що Крим – це Україна.
Ті, хто казали "Крим – кримчан, Донбас – дончан", отримували від місцевих серйозну відповідь,
– зазначив Шураєв.
Останні новини про мобілізацію в Росії
- Владімір Путін заявив про те, що мобілізації найближчим часом не буде, хоч і все вказує на протилежне. Однак, за словами Фейгіна, потенціал 300 тисяч офіційно мобілізованих вже майже вичерпано. Мобілізацію росіяни все-таки проведуть, коли ситуація погіршиться ще більше.
- Путін в офіційних зверненнях не втомлюється повторювати, що "втрат нема" і "все йде за планом", однак вже навіть в Росії в це слабо вірять. Така ж відповідь у президента-терориста і на твердження, щодо недозабезпечення в армії.
- Попри "втрат немає" в Росії на призовників вчиняють облави прямо посеред вулиць. Понад 10 осіб були схоплені на вулиці і доставлені до військкомату. Відомо також, що Москві 19-річний призовник вистрибнув з вікна, щоб не їхати на війну.