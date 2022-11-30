Российские матери отправляют сыновей на войну за кусок льда
Было известно о всяком – выплаты, продукты, одежду, но о кусках льда не слышал еще никто. По-моему, в России уже совсем пробили дно. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ, опубликовав соответствующее видео.
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Так, росСМИ сняли очередной пропагандистский "патриотический" репортаж. В нем показали, как жители Олёкминского улуса помогают русским мобилизованным.
Впрочем, дело в другом – как оказалось, помощь за то, что оккупанты идут на войну, семьям выплачивают льдом. Да-да, вам не послышалось, матери меняют сына на кусок льда.
Это уже дно или еще нет?! Отправить сына на войну, чтобы получить за это, как помощь лед. После чего-то подобного говоришь себе "теперь я видел/ла все". С россиянами так сказать нельзя, потому что там каждый день сотни раз пробивается очередное дно. Это уже даже не умственная отсталость. Даже и нет слов, как это назвать,
– написали в ведомстве.
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Потери врага по состоянию на 30 ноября
Россияне прибывают в Украину, где встречаются с ВСУ. Наши защитники наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 28 ноября уже уничтожили более 88 000 захватчиков, только за минувшие сутки – 500 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:
- танков – 2914;
- боевых бронированных машин – 5872;
- артиллерийских систем – 1902;
- РСЗО – 395;
- средства ПВО – 210;
- самолетов – 280;
- вертолетов – 261;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1562;
- крылатые ракеты – 531;
- корабли/катера – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4429;
- специальная техника – 163.
В то же время, как отметили в Генштабе ВСУ, эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.