У россиянина от мобилизации до гибели прошло 9 дней
Они совсем не готовы к войне, поэтому не удивительно, что через короткий срок уже возвращаются домой, правда, в черных пакетах. Так, один из "мобиков" продержался 9 дней. Об этом сообщает Стратком Вооруженных Сил Украины.
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Так, россиянин пришел в военкомат 29 сентября, 4 октября уже был под Херсоном, а 8 октября – был ликвидирован. Таким образом, оккупант стал новым чемпионом – неделю + 2 дня.
По словам его брата, у мобилизованных не было учебы, их сразу бросили на передовую, где они и завершили свою "военную карьеру". Это еще раз подтверждает мнение о том, что российские военные – "пушечное мясо".
У россиянина от мобилизации до гибели прошло 9 дней / Фото СтратКом ВСУ
Сообщение о смерти мобилизованного россиянина / Фото СтратКом ВСУ
Потери врага по состоянию на 23 октября
ВСУ наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 23 октября уже уничтожили 67 470 захватчиков, только за минувшие сутки – 400 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:
- танков – 2584 (+5 единиц),
- боевых бронированных машин – 5 284 (+18 единиц),
- артиллерийских систем – 1 667 (+14 единиц),
- РСЗО – 374 (+1 единица),
- средства ПВО – 189,
- самолетов – 270,
- вертолетов – 245 (+2 единицы),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 361 (+20 единиц),
- крылатые ракеты – 350 (+21 единица),
- корабли и катера – 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 039 (+18 единиц),
- специальная техника – 148.
В то же время, как отметили в Генштабе, эти цифры приблизительные, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.
Какая ситуация на фронте – оперативная сводка Генштаба ВСУ: смотрите видео