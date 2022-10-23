У россиянина от мобилизации до гибели прошло 9 дней

Они совсем не готовы к войне, поэтому не удивительно, что через короткий срок уже возвращаются домой, правда, в черных пакетах. Так, один из "мобиков" продержался 9 дней. Об этом сообщает Стратком Вооруженных Сил Украины.

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Так, россиянин пришел в военкомат 29 сентября, 4 октября уже был под Херсоном, а 8 октября – был ликвидирован. Таким образом, оккупант стал новым чемпионом – неделю + 2 дня.

По словам его брата, у мобилизованных не было учебы, их сразу бросили на передовую, где они и завершили свою "военную карьеру". Это еще раз подтверждает мнение о том, что российские военные – "пушечное мясо".



У россиянина от мобилизации до гибели прошло 9 дней / Фото СтратКом ВСУ

Сообщение о смерти мобилизованного россиянина / Фото СтратКом ВСУ

Потери врага по состоянию на 23 октября

ВСУ наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 23 октября уже уничтожили 67 470 захватчиков, только за минувшие сутки – 400 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:

танков – 2584 (+5 единиц),

боевых бронированных машин – 5 284 (+18 единиц),

артиллерийских систем – 1 667 (+14 единиц),

РСЗО – 374 (+1 единица),

средства ПВО – 189,

самолетов – 270,

вертолетов – 245 (+2 единицы),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 361 (+20 единиц),

крылатые ракеты – 350 (+21 единица),

корабли и катера – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 039 (+18 единиц),

специальная техника – 148.

В то же время, как отметили в Генштабе, эти цифры приблизительные, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.

Какая ситуация на фронте – оперативная сводка Генштаба ВСУ: смотрите видео