Кого не призовут в армию во время всеобщей мобилизации: актуальный список

В Украине уже 8 месяцев продолжается мобилизация. Это необходимо как для обороны, так и для наступления.

Согласно нормам украинского законодательства, мобилизация происходит в четыре волны, однако остаются те категории граждан, которые не подпадают под мобилизацию в Украине, пишет 24 канал.

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Мобилизации не подлежат

Забронированные периодом мобилизации органами государственной власти, государственными или частными учреждениями, предприятиями и т.д.

органами государственной власти, государственными или частными учреждениями, предприятиями и т.д. Лица с инвалидностью или те, кого медкомиссия признала временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья. Это не касается людей, ограниченно пригодных к службе.

или те, кого медкомиссия признала временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья. Это не касается людей, ограниченно пригодных к службе. Народные депутаты, депутаты Верховной Рады Крыма.

Работники таких учреждений : военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций, ВСУ, Министерства обороны Украины, СБУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардии Украины, Службы внешней разведки Украины, Нацполиции, Государственной пограничной службы Украины , Нацгвардии Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, налоговой милиции, Управления государственной охраны Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины.

: военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций, ВСУ, Министерства обороны Украины, СБУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардии Украины, Службы внешней разведки Украины, Нацполиции, Государственной пограничной службы Украины , Нацгвардии Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, налоговой милиции, Управления государственной охраны Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины. Также мобилизовать не могут студентов, научных и научно педагогических работников, педагогов учреждений общего среднего образования.

Также не вовлекаются в мобилизацию мужчины и женщины, которые являются родителями и занимаются воспитанием детей.

Многодетные мужчины и женщины. Речь идет о тех родителях, на воспитании которых – трое и более несовершеннолетних детей.

Родители-одиночки и одинокие матери, воспитывающие по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка.

Мужчины и женщины в статусе опекунов и приемных родителей хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.

Не подлежат призыву на военную службу родители, на воспитании которых :

Несовершеннолетний ребенок с инвалидностью подгруппы А.

Несовершеннолетний ребенок с инвалидностью III-IV группы.

Совершеннолетний (18 – 23 года) ребенок с инвалидностью I или II группы.

Также не могут призвать :

женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях.

женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетнего ребенка и мужчину (жену), проходящую военную службу. Эта категория была добавлена после вступления в силу в апреле закона О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Целевая мобилизация в Украине

Недавно в Украине заговорили о новом виде мобилизации – целевом . Она предусматривает работу по восстановлению инфраструктуры, разрушенной в результате войны.

Те категории населения, которые подпадают под целевую мобилизацию, не будут участвовать в боевых действиях .

Объем людей, которые будут привлекаться к такой мобилизации, будет определяться в соответствии с целями. К целевой мобилизации могут привлечь всех дееспособных лиц, которые могут выполнять те или иные работы.

Четко определенного списка работ пока не существует. Если работы будут нуждаться в квалификации, то будут определяться в соответствии с необходимыми профессиями.

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