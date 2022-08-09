Кого отправляют на передовую и где раздают повестки: ответы на главное о мобилизации

Вокруг всеобщей мобилизации постоянно возникает куча мифов и вопросов. К тому же многие законы и подзаконные акты в Украине, которые должны все это регулировать, давно устарели.

Сайт 24 канала отвечает на основные вопросы о мобилизации и объясняет, кого не могут мобилизовать, где могут вручать повестки и отправляют на ноль неподготовленных бойцов.

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Кого призывают в первую очередь

Виолетта Монастырская, адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy, пояснила, что очередность призыва на военную службу зависит от квалификационных навыков граждан, но в основном от того, сколько военнослужащих нужно в ту или иную воинскую часть. Так, как уже было сказано, на службу во время общей мобилизации и военного положения могут призвать любого из военнообязанных.

К примеру, для комплектования военных частей – обязательным требованием является наличие опыта прохождения военной службы или учебного собрания по соответствующей военно-учетной специальности. Предпочтение все же отдается резервистам и бывшим участникам АТО и ООС,

– заметила Монастырская.

Она добавила, что в приоритетный круг лиц для призыва на военную службу также входят граждане, проходившие срочную или контрактную службу до 2014 года.

Екатерина Анищенко, адвокат юридической компании "Riyako&Partners", отметила, что по сети распространяется информация о "волнах мобилизации". Но никаким законом не предусмотрено такое понятие "волны", а значит, есть Указ Президента Украины №69/2022 "Об общей мобилизации" и Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В первую очередь призывают людей с опытом / Фото Shutterstock

В указанных Законах сказано, что защита Отечества является конституционной обязанностью каждого гражданина и это дело всего народа. Внести свой вклад в сохранение территориальной целостности государства и мирной жизни народа Украины является делом чести и обязанностью каждого гражданина. То есть,

Вместе с этим, Министерство обороны не раз отмечало, что в первую очередь комплектование боевых воинских частей производится резервистами, бывшими участниками АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет отслуживших военнослужащих и военнообязанных. ​То есть предпочтение отдается лицам с боевым опытом. Однако это не означает, что без опыта не будут мобилизовывать,

– объяснила Анищенко.

Могут ли мобилизовать человека без опыта

Да, человека без опыта действительно могут мобилизовать. Виолетта Монастырская пояснила, что запрета мобилизации без опыта ни в одном законе нет. Однако она акцентировала, что отправлять на передовую без достаточных навыков и учений – не имеют права.

Никого нельзя отправлять в зону боевых действий без подготовки в соответствии со ст. 29 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", а именно военнообязанные и резервисты должны пройти учебное, проверочное и специальное собрание.

Приказ Минобороны также обязывает командиров воинских частей обеспечить "качественную подготовку резервистов и военнообязанных и полноту прохождения ими программы подготовки".

Однако, необходимо обратить внимание, что по состоянию на сегодняшний день из-за активных боевых действий обучения проводятся в сокращенные сроки — от 7 до 20 дней,

– добавила Монастырская.

Николай Волковский, президент "Первого международного фонда развития Украины", и Артем Олейник, президент "МАСПН" Украина, отметили, что в целом принудительно мобилизовать человека могут, но на передовую вряд ли отправят.

Представьте себе ситуацию, когда какого-нибудь нарушителя комендантского часа или посетителя ночного клуба принудительно забирают в вооруженные силы.

Людей без опыта на передовую не отправляют / Фото Офиса Президента Украины

Как правило, эти люди и без опыта и без обычной срочной службы. Отправить их на фронт, где эти люди, вероятно, получат серьезные повреждения или погибнут, станет большой проблемой для офицерско-командного состава. Насколько мне известно, пока практика отправки на передовую не распространена, прежде чем боец ​​должен получить необходимые навыки,

– сказали эксперты.

Анищенко добавила, что ей известны такие случаи, когда без опыта мобилизованные были направлены на передовую. Однако, это было в случае, когда они ушли добровольцами и поставили свою подпись об изъявлении желания быть именно на передовой.

Если же произвол происходит со стороны воинской части, то рекомендую обращаться к командиру с рапортом, в котором просить направить вас на обучение, потому что у вас нет достаточного опыта или отсутствует амуниция и т.д. Как показал опыт – такие рапорты, при принадлежности их вручения имеют свой результат,

– порекомендовала специалист.

Могут отправить человека на войну без его согласия

Екатерина Анищенко отметила, что в таком случае исключительное значение имеет понятие "обязанность" каждого гражданина внести свой вклад в сохранение территориальной целостности государства. Поэтому хочешь или не хочешь – не имеет значения. Однако мобилизованные, которые не проходили военную службу и не имеют достаточного опыта – сразу не отправляют передовую, потому что это противоправно и незаконно.

Если гражданин Украины, согласно действующему национальному законодательству, имеет военную обязанность, то никого не интересует "хочет/не хочет", "будет/не будет". Это не право и не привилегия, это конституционная обязанность гражданина Украины, заключающаяся в защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, за уклонение от которого лицо может понести уголовную ответственность,

– подчеркнула Монастырская.

Повестки украинцам могут вручать где угодно / Фото из фейсбука Министерства обороны Украины

Кто и где может раздавать повестки

Екатерина Анищенко уточнила, что вручить повестку могут как сотрудники военкомата, а ныне "территориального центра комплектования и социальной поддержки", так и представители органов местного самоуправления или органов внутренних дел.

Как правило, вручение повестки происходит с участием сотрудников военкомата и представителя полиции. Законодательных требований по месту вручения повесток нет. То есть они могут выдаваться в общественных заведениях, на рабочих местах, в домах и т.д.

– заметила Анищенко.

Означает ли вручение повестки призыв на службу

Факт получения повестки не означает, что вас отправят в зону боевых действий, однако такая вероятность сохраняется.

Для того чтобы избежать недоразумений, необходимо знать что, существуют следующие виды повесток:

Повестка для уточнения учетных данных.

Повестка – направление на прохождение медицинской комиссии.

Повестка – призыв на срочную военную службу (сейчас не выдается).

Повестка мобилизационного распоряжения, ее еще называют "явкой с вещами".

Вручение повестки не означает призыв на службу / Фото из фейсбука Министерства обороны Украины

Могут ли мобилизовать людей, у которых есть маленькие дети

Не подлежат мобилизации:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с тяжелыми болезнями;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

люди, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Родителей с тремя несовершеннолетними детьми мобилизовать не могут / Фото из фейсбука Министерства обороны Украины

Кого не могут мобилизовать

Надежда Грищенко, адвокат, юрист Ario Law Firm, рассказала, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (супруга) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе";

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

Кроме того, не призывают на службу также тех, кто получает высшее и профессионально-техническое, аспиранты, докторанты, научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования.

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