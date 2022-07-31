Нужно ли лично явиться в военкомат, если не пришла повестка: юрист объяснил нюансы

Из-за войны с россией в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Однако многие военнообязанные не получили повестки, поэтому возникает вопрос – нужно ли в таком случае являться в военкомат.

Ответ на этот вопрос дал адвокат компании "Миллер" Юрий Мельник. Однако здесь есть нюанс.

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Нужно ли идти в военкомат, если не получил повестки

Юрий Мельник пояснил, что военнообязанный не должен идти в военкомат, если не получил повестку о вызове в территориальный центр комплектования.

Однако менеджер адвокатского объединения PwC Legal Артем Крикун-Труш отметил, что есть случай, когда военнообязанный должен прийти в военкомат – это предусмотрено тогда, когда речь идет об изменении места жительства. Военнообязанный должен сняться с учета в военкомате по старому месту жительства и в течение 7 дней стать на учет в новом месте.

Если военнообязанный является внутренне перемещенным лицом, то, по словам юриста, он должен стать на военный учет на новом месте независимо от того, снялся ли с учета на предыдущем.

Также вы должны информировать свой центр комплектования об изменениях в жизни: семейном положении, работе, обучении и т.д. Если вы нарушаете эти правила учета – подлежите административной ответственности. Но если вы не ВПЛ, а только проездом в определенном населенном пункте, то привлечь вас к ответственности за нарушение правил военного учета там нет оснований,

– объяснил Крикун-Труш.

Наказание за нарушение правил учета

За нарушение правил военнообязанного могут привлечь к ответственности по статье об уклонении от военного учета, предусматривающей штраф или исправительные работы. Однако эти наказания применяют не после первого нарушения, а после игнорирования предупреждений из военкомата.

Также действует наказание по статье об уклонении от мобилизации, которая предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы. Ее применяют, когда военнообязанный уточнил учетные данные, прошел медкомиссию, ему вручили следующую повестку — о призыве на службу, но в назначенное время он не пришел в центр комплектования.

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Военное положение в Украине продлено решением Верховной Рады до 23 августа. Если боевые действия до того времени не прекратятся, военное положение будет продолжено, а вместе с ним — общая мобилизация.