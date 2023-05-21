Адвокат Дмитрий Цыплинский объяснил, что не все люди, имеющие "белый" билет, освобождаются от военной службы. Он подробно рассказал, что означают категории в "белом билете".

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Ограниченная пригодность: категория "В"

Люди из этой категории не подлежат призыву в мирное время. В то же время в условиях полномасштабной войны их могут мобилизовать. Чтобы узнать детали, необходимо пройти медицинскую комиссию. Тогда врачи четко определяют, что призывники могут делать, а что нет.

К этой категории относятся люди, у которых были диагностированы кишечные инфекционные заболевания; вирусные болезни кожи, слизистой или нервной системы, а также другие заболевания; гельминтоз; педикулез; последствия инфекционных и паразитарных заболеваний.

Временная непригодность: категория "Г"

Если в военном билете указана категория "Г", человек освобождается от прохождения военной службы сроком от 6 до 12 месяцев из-за состояния здоровья. Речь идет о людях, у которых диагностировали травмы; операционные хирургические вмешательства; острые хронические заболевания; нарушение функциональности опорно-двигательного аппарата.

После завершения отсрочки люди должны пройти медкомиссию. Именно она озвучит выводы о пригодности или непригодности к службе в целом.

Полная непригодность: категория "Д"

Люди этой категории полностью освобождены от мобилизации и призыва в армию. Речь идет о тех, у кого диагностировали следующие болезни: умственная недостаточность; эпилепсия; шизофрения; сифилис; ВИЧ; тяжелая форма сахарного диабета; существенные отклонения функциональности зрительного и слухового аппарата; язва органов желудочно-кишечного тракта; отсутствие конечностей или жизненно важных органов, слепота или глухота.