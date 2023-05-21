Адвокат Дмитро Циплинський пояснив, що не всі люди, які мають "білий" квиток, звільняються від військової служби. Він детально розповів, що означають категорії у "білому квитку".

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Обмежена придатність: категорія "В"

Люди з цієї категорії не підлягають призову у мирний час. Водночас в умовах повномасштабної війни їх можуть мобілізувати. Щоб з'ясувати деталі, необхідно пройти медичну комісію. Тоді лікарі чітко визначають, що призовники можуть робити, а що – ні.

До цієї категорії належать люди, у яких діагностували кишкові інфекційні захворювання; вірусні хвороби шкіри, слизової або нервової системи, а також з інші захворювання; гельмінтоз; педикульоз; наслідки інфекційних та паразитарних хвороб.

Тимчасова непридатність: категорія "Г"

Якщо ж у військовому квитку зазначена категорія "Г", людина звільняється від проходження військової служби терміном від 6 до 12 місяців через стан здоров'я. Мовиться про людей, у яких діагностували травми; операційні хірургічні втручання; гострі хронічні хвороби; порушення функціональності опорно-рухового апарату.

Після завершення відстрочки люди мають пройти медкомісію. Саме вона озвучить висновки щодо придатності або непридатності до служби загалом.

Повна непридатність: категорія "Д"

Люди цієї категорії повністю звільнені від мобілізації та призову до армії. Мовиться про тих, у кого діагностували такі хвороби: розумова недостатність; епілепсія; шизофренія; сифіліс; ВІЛ; важка форма цукрового діабету; істотні відхилення функціональності зорового і слухового апарату; виразка органів шлунково-кишкового тракту; відсутність кінцівок або життєво важливих органів, сліпота або глухота.