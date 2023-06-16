Это определено статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Следовательно, как отметила адвокат АО Legal Strategy Виолета Монастырская, нельзя на законных основаниях мобилизовать лиц, имеющих право на отсрочку.

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Многодетных родителей могут призвать исключительно по их желанию

Среди перечня граждан Украины, имеющих отсрочку от мобилизации, есть женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. Однако есть исключение, когда они могут вступить в ряды ВСУ.

Они могут быть призваны на службу по собственному желанию и решению ВЛК,

– отметила адвокат.

Следует добавить, что и начальник Печерского РТЦК и СП Киева полковник Сергей Калугин подтвердил это утверждение. Он подчеркнул, что лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, нельзя мобилизовать на законных основаниях.

Обратите внимание! Многодетной семьей считается та семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном законном браке, проживают вместе и воспитывают троих и более детей. Также многодетной семьей является та, в которой троих и более детей самостоятельно воспитывает только один из супругов.

Кроме того, в состав такой семьи также входят дети, которые обучаются на дневной или дуальной форме получения образования в заведениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования. И такими они считаются до завершения учебы, однако не дольше, чем до достижения ими 23 лет.

Статус многодетной семьи необходимо подтвердить

Следует также отметить, что существует документ, подтверждающий статус многодетной семьи, статус детей из такой семьи и их право на получение льгот. Речь идет о соответствующем удостоверении.

Чтобы его получить, родители должны обратиться к:

структурному подразделению по социальной защите населения районных, районных госадминистраций;

исполнительным органам городских советов городов областного значения, сельских поселковых, городских советов объединенных территориальных общин;

Центру предоставления административных услуг.

При этом подать заявление на получение услуги можно не только лично, но через законного представителя. Для этого по почте или по электронной почте нужно отправить следующие документы: