Це визначено статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відтак, як зазначила адвокатка АО Legal Strategy Віолета Монастирська, не можна на законних підставах мобілізувати тих осіб, які мають право на відстрочку.
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Багатодітних батьків можуть призвати виключно за їхнім бажанням
Серед переліку громадян України, які мають відстрочку від мобілізації, є жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Однак є вийняток, коли вони можуть вступити до лав ЗСУ.
Вони можуть бути призвані на службу за власним бажанням та рішенням ВЛК,
– зазначила адвокатка.
Варто додати, що й начальник Печерського РТЦК та СП Києва полковник Сергій Калугін підтвердив це твердження. Він підкреслив, що осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, не можна мобілізувати на законних підставах.
Статус багатодітної сім'ї потрібно підтвердити
Варто також зазначити, що існує документ, який підтверджує статус багатодітної сім’ї, статус дітей з такої сім’ї та їхнє право на отримання пільг. Мовиться про відповідне посвідчення.
Щоб його отримати, батьки повинні звернутися до:
- структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних держадміністрацій;
- виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад;
- Центру надання адміністративних послуг.
При цьому подати заяву на отримання послуги можна не лише особисто, а й через законного представника. Для цього поштою або електронною поштою треба відправити такі документи:
- заяву одного з батьків для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, за формою, затвердженою Мінсоцполітики,
- кольорову або чорно-білу фотокартку розміром 30×40 міліметрів,
- копію свідоцтва про народження дітей,
- копію свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі),
- копії сторінок паспорта батьків, з зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати видачі паспорта,
- копію посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах,
- у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу – документи, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків,
- у разі народження дитини або навчання дитини віком від 18 до 23 років за денною формою за межами України – копію довідки із закладу освіти або свідоцтва про народження дитини,
- у разі продовження строку дії посвідчення, якщо дитина навчається за денною формою навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти – довідку про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки.