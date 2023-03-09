Полный перечень заболеваний, временно или полностью освобождающих военнообязанных от службы, ранее публиковал 24 Канал.
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Заболевания сердечно-сосудистой системы, освобождающие от службы в армии
Отметим, что окончательно пригодность потенциального призывника определяет только военно-врачебная комиссия (ВЛК) во время медицинского осмотра. На военную службу не берут граждан из:
- сердечной недостаточностью II-Б – III стадии (с другими стадиями считаются ограниченно подходящими);
- гипертонической болезнью III стадии (с другими стадиями считаются ограниченно подходящими);
- цереброваскулярными болезнями со значительными нарушениями функций (например, инфаркт головного мозга или инсульт);
- болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.
Обратите внимание Отсрочку получат далеко не все: сколько военнообязанных работников могут забронировать
Военно-врачебная комиссия: какие врачи проводят осмотр и сколько времени на это нужно
Во время прохождения медкомиссии военнообязанных могут направлять к разным специалистам в случае необходимости. При этом граждан обязательно должен осмотреть:
- Хирург;
- терапевт;
- невропатолог;
- психиатр;
- офтальмолог;
- оториноларинголог;
- дерматолог;
- стоматолог.
Подчеркнем, что в законодательстве ничего не сказано о том, сколько времени должно длиться медкомиссия. Поэтому у нее нет вставленных терминов – все происходит индивидуально и занимает столько времени, сколько это потребуется.