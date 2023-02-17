Получение повестки не означает немедленной отправки на фронт, – ОК "Юг"

В Украине идет мобилизация, поэтому все военнообязанные получают повестки. Однако вручение этого документа не означает немедленной отправки на фронт.

Об этом рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что следует помнить о необходимости пополнения мобилизационного ресурса.

В этом контексте Гуменюк вспомнила слова президента Владимира Зеленского, который обратился ко всему населению, в частности, к тем, кто составляет этот мобилизационный ресурс, относительно сознательного отношения к исполнению своего долга.

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Украина нуждается в мобилизационном ресурсе

Гуменюк отметила, что на фронте есть абсолютная потребность в бойцах. Все украинцы наблюдают за новостями с передовой и понимают, что происходит, например, на Востоке.

Подразделения там долгое время находятся в сложных условиях. Бойцы действительно нуждаются в восстановлении.

То есть в выводе из зоны активных боевых действий, пребывании определенное время на более спокойной территории, восстановлении сил и возвращении на позиции. Для этого и формируется мобилизационный ресурс. Кроме того, получение повестки не означает немедленной отправки на фронт,

– отметила руководитель пресс-центра.

По ее словам, это пропагандистские источники разгоняют нарратив, что "схваченный на улице сразу оказывается в окопе".

"Это абсолютная неправда. Поскольку, действительно, первое – это проверка данных людей, далее прохождение при необходимости медицинской комиссии, если эти данные несовершенны, а есть такая потребность. В ходе этой комиссии может оказаться, что человек не подлежит мобилизации", – объяснила Гуменюк.

Она добавила, что дальше следует уточнение обстоятельств, которые могут стать основанием для отсрочки. Многие имеют бронь, троих детей и являются опекуном, то есть законные основания для того, чтобы не оказаться в мобилизационном ресурсе.

"Но для выяснения этого всего необходимо явиться в ТЦК и подать о себе данные. Не спорить, а отнестись с пониманием к этому, что в принципе центры комплектования вышли навстречу вам. Очень многие, кстати, говорят: а я не знал, что надо появляться и обновлять", – подытожила руководитель пресс-центра.

Почему в Украине выросли темпы мобилизации

В Украине выросли темпы мобилизации по сравнению с происходящим полгода назад. Об этом рассказал капитан 103-й бригады территориальной обороны Александр Ганущин. По его словам, нашему государству нужны военные для службы как в тылу, так и "на нуле".

"Нам очень нужны люди, поскольку к приходящей технике нам нужны высокообученные, мотивированные бойцы, которые умеют с ней работать. Нам также нужны люди, чтобы заменить потери, нам нужны люди для тыловой службы и для службы "на нуле", – подчеркнул Ганущин.

Он подытожил, что именно поэтому мобилизацию однозначно продолжат.