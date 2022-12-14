Прогнозы некорректны: в Минобороны объяснили возможное продолжение мобилизации в 2023 году

Будет ли продолжена общая мобилизация в Украине в следующем году спрогнозировать сложно. Это зависит от хода войны.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, объясняя свое заявление про потребность в восстановлении сил. Она уточнила, что речь пока не идет об анонсированной мобилизации.

Внимание Что должно быть указано в повестке и кто может не идти в военкомат, получив ее

Продолжение мобилизации зависит от хода войны. Поэтому здесь прогнозы некорректны. Мобилизацию объявляет своим Указом Президент,

– подчеркнула Анна Маляр.

Она напомнила, что общая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года и периодически продолжается указами Президента из-за продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Потребность определяют военные

Мобилизация продлена с 21 ноября на 90 дней. Она продлится до 19 февраля 2023 года.

Анна Маляр также объяснила, что мобилизационные потребности (количество) зависят от нескольких факторов. Потребность рассчитывают военные.

Вопросы по мобилизации упорядочены Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Конституции Украины.

В соответствии с этими нормами Президент Украины:

осуществляет общее руководство в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации государства;

определяет цель, задачи, вид, объемы, порядок и сроки проведения мобилизационной подготовки и мобилизации.

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