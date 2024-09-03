Соответствующее напоминание сделал Донецкий областной ТЦК и СП.
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Кто не может оформить отсрочку
- Студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также те, кто получает второе или третье высшее образование.
- Многодетные мужья, которые имеют задолженность по алиментам.
- Лица, которые ухаживают за мужем или женой с инвалидностью III группы.
- Родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не является умершей или пропавшей без вести, и не отбывает наказание.
- Мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, если нет других трудоспособных членов семьи.
- Лица, работающие на предприятиях и организациях Министерства обороны.
- Граждане со статусом "ограниченно годный", поскольку теперь эта категория отменена.
- Мужчины, которые при повторном прохождении ВВК были признаны здоровыми (те, имеющие свидетельства о I и II группе инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны пройти медосмотр повторно).
Кто получил право на отсрочку
Право на отсрочку теперь имеют те военнообязанные, у которых неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне. Ранее она предоставлялась только тогда, когда говорилось о полнородных родственниках.
Напомним, поскольку категория "ограниченно годный" отменена, военнообязанным с этим статусом нужно пройти повторный медосмотр до 4 февраля 2025 года.