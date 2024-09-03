Відповідне нагадування зробив Донецький обласний ТЦК та СП.

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Хто не може оформити відстрочку

Студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми навчання, а також ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту.

Багатодітні чоловіки, які мають заборгованість по аліментах.

Особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи.

Батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не є померлою або зниклою безвісти, та не відбуває покарання.

Чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи, якщо немає інших працездатних членів сім’ї.

Особи, що працюють на підприємствах та організаціях Міністерства оборони.

Громадяни зі статусом "обмежено придатний", оскільки тепер ця категорія скасована.

Чоловіки, які при повторному проходженні ВЛК були визнані здоровими (ті, що мають свідоцтва про I та II групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року, повинні пройти медогляд повторно).

Хто отримав право на відстрочку

Право на відстрочку тепер мають ті військовозобов'язані, у яких неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні. Раніше вона надавалася лише тоді, коли мовилося про повнорідних родичів.

Нагадаємо, оскільки категорія "обмежено придатний" скасована, військовозобов'язаним із цим статусом потрібно пройти повторний медогляд до 4 лютого 2025 року.