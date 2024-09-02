Якщо ТЦК виніс постанову про накладення штрафу на особу, яка ухиляється від військового обліку, і ця людина не поспішає сплатити штраф добровільно, це може призвести до арешту коштів на її рахунках, а також арешту майна для його подальшого продажу.

Читайте також Мобілізація без паніки: що потрібно знати військовозобов'язаним під час зустрічі з ТЦК

Як дізнатися, чи відкрите виконавче провадження з АСВП?

У Мін'юсті зазначили, що особа може дізнатися про наявність виконавчих проваджень щодо себе через АСВП, не відвідуючи органи державної виконавчої служби.

Довідка. Автоматизована система виконавчого провадження – це програмне забезпечення, яке здійснює збір, збереження, облік, пошук, узагальнення та надання інформації про виконавчі провадження, формує Єдиний реєстр боржників та забезпечує захист від несанкціонованого доступу.

Щоб отримати інформацію про хід виконавчого провадження, можна скористатися Автоматизованою системою виконавчого провадження, здійснивши пошук за своїми прізвищем та ім’ям. Саме в АСВП реєструються виконавчі документи, документи виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії.

Пошук інформації через АСВП здійснюється за такими параметрами:

прізвище, ім’я, по батькові;

число, місяць, рік народження боржника – фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача – фізичної особи;

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань для юридичної особи – боржника та стягувача;

номер виконавчого провадження.

Раніше очільник підкомітету з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради Федір Веніславський розповів, чи можуть мобілізувати пенсіонерів, які працювали в правоохоронних органах.