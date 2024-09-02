Які права та обов'язки мають знати українці під час контакту з представниками ТЦК, передає 24 Канал.

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Які документи потрібно мати з собою

Усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні обов'язково мати при собі документи, що посвідчують особу, а також військово-обліковий документ. Військовозобов'язані мають пред'являти їх на вимогу:

уповноваженого представника ТЦК та СП;

поліцейського;

представника Державної прикордонної служби — у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Список документів, що повинен мати військовозобов'язаний / Фокус

До 16 липня 2024 року військовозобов'язані зобов'язані були оновити свої облікові дані. Порушника норми можуть притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

За словами експертів ГО "Юридична сотня", адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, може бути накладено протягом 3-х місяців із дня його виявлення, але не пізніше ніж через 1 рік із дня його вчинення.

"Самостійне оновлення даних не скасовує право представників ТЦК та СП вручати повістки. Вони й надалі мають такі повноваження", – кажуть юристи.

Коли чоловіка можуть затримати

Нацполіція має право затримати військовозобов'язаного за порушення ст. 210 (порушення правил військового обліку) і 210-1 (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП.

Підстави для затримання військовозобов'язаного / Фокус

Як ТЦК можуть покарати порушників

Закон вимагає від військовозобов'язаних:

з'являтися за викликом до ТЦК та СП у строк і місце, зазначені в повістці;

надавати під час мобілізації (з подальшим відшкодуванням державою вартості) нерухомість, транспортні засоби та інше майно військовим формуванням, силам цивільного захисту;

проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби;

військовозобов'язані та резервісти, які приписані до військової частини для проходження служби або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов'язків за посадами, зобов'язані з'явитися на збірні пункти ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях;

резервісти, які проходять службу у військовому резерві, зобов'язані з'явитися до частини у строки, визначені командирами частини;

військовозобов'язані, резервісти Служби безпеки та розвідувальних органів України зобов'язані з'явитися за викликом керівників;

контрактники резерву служби цивільного захисту зобов'язані з'явитися за викликом керівників;

інші військовозобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента України про оголошення мобілізації зобов'язані уточнити свої облікові дані через ЦНАП або електронний кабінет, або в ТЦК та СП;

громадянин зобов'язаний з'явитися в разі отримання повістки про виклик до ТЦК та СП у зазначені в ній місце та строк;

у разі неприбуття громадянин зобов'язаний у найкоротші строки, але не пізніше 3 діб від визначених у повістці дати та часу, повідомити про причини неявки, звернувшись до ТЦК та СП. Або будь-яким іншим способом з подальшим прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів.

керівник ТЦК та СП протягом 5 днів з дня отримання письмової відповіді про неможливість здійснити адмінзатримання надсилає такому громадянину рекомендований лист з вимогою з'явитися до військкомату.

Якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не з'явився до військкомату, ТЦК та СП звертається до суду щодо тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або відкликання такої вимоги. Також військком може звернутися до поліції задля затримання порушника.

Обмеження права на водіння з ухилення

Представник ТЦК подає позов до суду першої інстанції протягом 30 днів з дня виникнення підстав. Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суд вирішує протягом 5 днів з дня надходження позовної заяви.

Суд розглядає позов у письмовому провадженні протягом 30 днів з дня відкриття провадження, а за ініціативою суду або клопотанням сторони з проведенням судового засідання.

Тимчасове обмеження керування транспортним засобом встановлюється строком до виконання або відкликання вимог. Оскаржити рішення можна протягом 15 днів.