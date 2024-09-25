Важно понимать, можно ли стать на воинский учет не по своему месту регистрации проживания. Об этом изданию "РБК-Украина" рассказал юрист Дмитрий Франчук.

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Можно ли стать на воинский учет не по месту прописки

В общем, стать на воинский учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не по месту жительства возможно, но при определенных условиях,

– объяснил юрист.

В каких случаях это возможно:

если вы сменили место жительства, то в течение определенного времени (обычно 7 дней) вы обязаны сняться с воинского учета по старому месту жительства и встать на учет по новому;

если вы учитесь в другом городе, вы можете стать на учет по месту учебы на период получения образования;

в некоторых случаях, при условии длительной работы в другом городе, можно стать на учет по месту работы.

Как можно стать на учет не по месту прописки

Обратитесь лично в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту, где вы планируете стать на учет и предоставьте необходимые документы,

– посоветовал юрист.

Какие документы нужны для постановки на учет:

паспорт гражданина Украины

идентификационный код

военный билет (если есть)

документ, подтверждающий смену места жительства (например, справка о регистрации места жительства)

документ, подтверждающий причину смены места учета (например, справка из учебного заведения, трудовой договор)

Юрист отмечает, что нужно заполнить заявление установленного образца о постановке на воинский учет по новому месту жительства. Он добавил, что, возможно, вам предложат пройти медицинский осмотр для уточнения состояния здоровья.

Какие важные моменты нужно учесть

Регулирование постановки на воинский учет в Украине осуществляется несколькими нормативно-правовыми актами.

Постановление Кабинета Министров Украины № 921 от 07.12.2016 "Об утверждении Положения о воинском учете призывников и военнообязанных". Это положение детально регламентирует порядок ведения воинского учета призывников и военнообязанных, включая процедуру постановки на учет, снятия с учета, ведения воинского учета по месту жительства и по месту работы (учебы).

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В этом документе определяются основные принципы, задачи и порядок проведения мобилизационной подготовки и мобилизации в Украине, включая вопросы воинского учета.

Приказ Министерства обороны Украины № 402 от 14.08.2018 "Об утверждении Инструкции по организации работы органов военного управления по ведению воинского учета призывников и военнообязанных" – этот приказ содержит инструкции по организации работы по ведению воинского учета.

Согласно этим нормативно-правовым актам, вопрос постановки на воинский учет по месту временного пребывания также регулируются и предусматриваются соответствующие процедуры.