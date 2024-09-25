Важливо розуміти, чи можна стати на військовий облік не за своїм місцем реєстрації проживання. Про це виданню "РБК-Україна" розповів юрист Дмитро Франчук.

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Чи можна стати на військовий облік не за місцем прописки

Загалом, стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не за місцем проживання можливо, але за певних умов,

– пояснив юрист.

У яких випадках це можливо:

якщо ви змінили місце проживання, то протягом певного часу (зазвичай 7 днів) ви зобов'язані знятися з військового обліку за старим місцем проживання та поставитись на облік за новим;

якщо ви навчаєтесь в іншому місті, ви можете стати на облік за місцем навчання на період здобуття освіти;

у деяких випадках, за умови тривалої роботи в іншому місті, можна стати на облік за місцем роботи.

Як можна стати на облік не за місцем прописки

Зверніться особисто до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем, де ви плануєте стати на облік та надайте необхідні документи,

– порадив юрист.

Які документи потрібні для взяття на облік:

паспорт громадянина України

ідентифікаційний код

військовий квиток (якщо є)

документ, що підтверджує зміну місця проживання (наприклад, довідка про реєстрацію місця проживання)

документ, що підтверджує причину зміни місця обліку (наприклад, довідка з навчального закладу, трудовий договір)

Юрист зазначає, що потрібно заповнити заяву встановленого зразка про взяття на військовий облік за новим місцем проживання. Він додав, що, можливо, вам запропонують пройти медичний огляд для уточнення стану здоров'я.

Які важливі моменти потрібно врахувати

Регулювання постановки на військовий облік в Україні здійснюється кількома нормативно-правовими актами.

Постанова Кабінету Міністрів України № 921 від 07.12.2016 "Про затвердження Положення про військовий облік призовників і військовозобов'язаних". Це положення детально регламентує порядок ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, включаючи процедуру постановки на облік, зняття з обліку, ведення військового обліку за місцем проживання та за місцем роботи (навчання).

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". У цьому документі визначаються основні принципи, завдання та порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні, включаючи питання військового обліку.

Наказ Міністерства оборони України № 402 від 14.08.2018 "Про затвердження Інструкції з організації роботи органів військового управління з ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних" – цей наказ містить інструкції щодо організації роботи з ведення військового обліку.

Згідно з цими нормативно-правовими актами, питання постановки на військовий облік за місцем тимчасового перебування також регулюються та передбачаються відповідні процедури.