Аграриям и фермерам могут продлить отсрочку от мобилизации

Впрочем, есть определенные категории лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. В частности, к таковым относятся специалисты фермерских хозяйств. Так, в Украине могут продолжить бронирование военнообязанных работников аграрного сектора.

Читайте также Еще одной категории украинцев разрешат пересекать границу во время войны, но с условием

6-месячный срок предварительной отсрочки от мобилизации для специалистов фермерских хозяйств завершится в августе-сентябре. В этой связи, народный депутат из Тернопольщины Иван Чайковский обратился в Верховную Раду с просьбой продолжить бронирование до тех пор, пока в законодательстве не будет существенных комплексных изменений по этому вопросу.

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики поддержал инициативу нардепа. Это позволит аграриям в комплексе обеспечить все полевые работы и полностью позаботиться о продовольственной безопасности страны и сформировать надежный тыл. В конце концов это позиция и сельхозпроизводителей, и аграрных ассоциаций, которую я озвучил и которую единогласно поддержали коллеги, – говорится в сообщении.

Обращение аграриев в Верховную Раду / Фото из фейсбука Ивана Чайковского Обращение аграриев в Верховную Раду / Фото из фейсбука Ивана Чайковского

Мобилизация в Украине: что знать

В Украине идет общая мобилизация и военное положение, введенные через военное вторжение россии. Мобилизация производится в течение 90 дней после объявления. В этот период мобилизации подлежат все граждане от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинскую обязанность.

После его объявления в государстве проводятся специальные мероприятия, в частности, призыв военнообязанных в ВСУ на военную службу. При необходимости указанные лица призываются на военную службу командирами соответствующих воинских частей по распоряжению Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Заметьте – Вениславский о том, будет ли массовая мобилизация и что означает бронирование военнообязанных: смотрите видео