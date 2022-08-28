Аграріям та фермерам можуть продовжити відстрочку від мобілізації

Втім, є певні категорії осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Зокрема, до таких належать фахівці фермерських господарств. Так, в Україні можуть продовжити бронювання військовозобов'язаних працівників аграрного сектору.

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6-місячний термін попередньої відстрочки від мобілізації для фахівців фермерських господарств завершиться у серпні – вересні. У зв'язку з цим, народний депутат з Тернопільщини Іван Чайківський звернувся у Верховну Раду з проханням продовжити бронювання до тих пір, поки в законодавстві не буде суттєвих комплексних змін з цього питання.

Комітет з питань аграрної та земельної політики підтримав ініціативу нардепа. Це дозволить аграріям в комплексі забезпечити всі польові роботи та повністю подбати про продовольчу безпеку країни і сформувати надійний тил. Зрештою, це позиція і сільгоспвиробників, і аграрних асоціацій, яку я озвучив і яку одноголосно підтримали колеги, – йдеться у повідомленні.

Звернення аграріїв до Верховної Ради / Фото з фейсбуку Івана Чайківського Звернення аграріїв до Верховної Ради / Фото з фейсбуку Івана Чайківського

Мобілізація в Україні: що варто знати

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через військове вторгнення Росії. Мобілізація проводиться протягом 90 днів після її оголошення. У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов'язок.

Після її оголошення в державі проводяться спеціальні заходи, зокрема, призов військовозобов'язаних до ЗСУ на військову службу. За необхідності зазначені особи призиваються на військову службу командирами відповідних військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних Cил України.