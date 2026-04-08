Снизится ли возраст мобилизации и изменятся ли правила выезда за границу: Палиса дал четкий ответ
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Сейчас мобилизационный возраст – 25 – 60 лет.
Планируется ли снижение возраста мобилизации и изменения по выезду, рассказал заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью "РБК-Украина".
Смотрите также Россия хочет создать буферную зону в Винницкой области: Палиса описал план
Планируются ли изменения в мобилизации?
Палиса заявил, что сейчас в Украине не планируется снижение возрастного порога для мобилизации ниже 25 лет.
Изменения правил выезда для мужчин в возрасте 18 – 23 лет тоже не рассматриваются.
У нас уже в течение 10 месяцев значительно лучше ситуация по мобилизации и положительная динамика, которая позволяет Силам обороны чувствовать себя лучше, чем в прошлом году,
– отметил бригадный генерал.
По его словам, по сравнению с 2025 годом рекрутинг и мобилизация улучшились, были устранены операционные пробелы, которые были в процессе мобилизации.
"Хотя много работы сделано и еще больше работы надо сделать", – подытожил он.
Мобилизация в Украине: последние новости
В Украине планируют реформу мобилизации. Планируется, что она снимет с розыска около 2 миллионов человек.
Также недавно страну всколыхнула новость, что якобы украинцам массово отказывают в бронировании из-за занесения в оперативный резерв, а соответствующая отметка появляется в Резерв+. У Минобороны в комментарии 24 Каналу объяснили, что эта отметка не новая и отображалась раньше. А оперативный резерв – это небольшое количество людей.
К слову, омбудсман сообщил, что количество жалоб о нарушении правил мобилизации возросло до нескольких тысяч. Граждан безосновательно задерживают и посылают на формальные медосмотры. Кроме того, нарушаются права ветеранов.