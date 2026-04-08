Снизится ли возраст мобилизации и изменятся ли правила выезда за границу: Палиса дал четкий ответ

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Сейчас мобилизационный возраст – 25 – 60 лет.

Планируется ли снижение возраста мобилизации и изменения по выезду, рассказал заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью "РБК-Украина".

Смотрите также Россия хочет создать буферную зону в Винницкой области: Палиса описал план

Планируются ли изменения в мобилизации?

Палиса заявил, что сейчас в Украине не планируется снижение возрастного порога для мобилизации ниже 25 лет.

Изменения правил выезда для мужчин в возрасте 18 – 23 лет тоже не рассматриваются.

У нас уже в течение 10 месяцев значительно лучше ситуация по мобилизации и положительная динамика, которая позволяет Силам обороны чувствовать себя лучше, чем в прошлом году,

– отметил бригадный генерал.

По его словам, по сравнению с 2025 годом рекрутинг и мобилизация улучшились, были устранены операционные пробелы, которые были в процессе мобилизации.

"Хотя много работы сделано и еще больше работы надо сделать", – подытожил он.

