Чи планується зниження віку мобілізації і зміни щодо виїзду
8 апреля, 08:46
Снизится ли возраст мобилизации и изменятся ли правила выезда за границу: Палиса дал четкий ответ

София Рожик
Основные тезисы
  • Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что снижение возраста мобилизации ниже 25 лет не планируется.
  • Изменения правил выезда для мужчин в возрасте 18 – 23 лет также не рассматриваются.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Сейчас мобилизационный возраст – 25 – 60 лет.

Планируется ли снижение возраста мобилизации и изменения по выезду, рассказал заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью "РБК-Украина".

Планируются ли изменения в мобилизации?

Палиса заявил, что сейчас в Украине не планируется снижение возрастного порога для мобилизации ниже 25 лет.

Изменения правил выезда для мужчин в возрасте 18 – 23 лет тоже не рассматриваются.

У нас уже в течение 10 месяцев значительно лучше ситуация по мобилизации и положительная динамика, которая позволяет Силам обороны чувствовать себя лучше, чем в прошлом году,
– отметил бригадный генерал.

По его словам, по сравнению с 2025 годом рекрутинг и мобилизация улучшились, были устранены операционные пробелы, которые были в процессе мобилизации.

"Хотя много работы сделано и еще больше работы надо сделать", – подытожил он.

Мобилизация в Украине: последние новости

  • В Украине планируют реформу мобилизации. Планируется, что она снимет с розыска около 2 миллионов человек.

  • Также недавно страну всколыхнула новость, что якобы украинцам массово отказывают в бронировании из-за занесения в оперативный резерв, а соответствующая отметка появляется в Резерв+. У Минобороны в комментарии 24 Каналу объяснили, что эта отметка не новая и отображалась раньше. А оперативный резерв – это небольшое количество людей.

  • К слову, омбудсман сообщил, что количество жалоб о нарушении правил мобилизации возросло до нескольких тысяч. Граждан безосновательно задерживают и посылают на формальные медосмотры. Кроме того, нарушаются права ветеранов.