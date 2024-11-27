Об этом рассказывает 24 канал. К слову, международные партнеры Украины указывают на опыт других стран, где возрастной ценз для призыва ниже. Например, в США во время войны во Вьетнаме мобилизация происходила с 19 лет.

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Уменьшение призывного возраста в Украине

По словам Вениславского, международные партнеры иногда спрашивают, почему Украина не рассматривает возможность снижения возраста призыва, аргументируя это большей физической выносливостью молодежи в возрасте 18–25 лет.

Украина, в отличие от других стран, выбирает другой подход и не планирует менять возраст мобилизации. Это позиция и президента, и парламента,

– подчеркнул Вениславский.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никаких планов по мобилизации с 18 лет нет. Он пояснил, что такие изменения могут быть опасными как с точки зрения обороноспособности страны, так и для ее будущего.

Мы ценим молодежь и понимаем, что это наше будущее. Привлекать к мобилизации 18-летних – это радикальный шаг, к которому мы пока не готовы,

– подчеркнул Зеленский.

Секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что вопрос мобилизации молодежи от 18 лет звучит на международном уровне, но это не означает, что его активно рассматривают в Украине.

Костенко считает, что возраст мобилизации с 18 лет мог бы усилить армию, но в то же время он признает, что юноши такого возраста часто неопытные и физически не готовы к сложным условиям боевых действий.

Какие есть альтернативы для молодежи до 25 лет

Законодательство позволяет 18 – 25-летним мужчинам участвовать в рядах ВСУ только по собственному желанию или при определенных условиях:

если они проходили срочную службу;

если они закончили военную кафедру.

Герой Украины, командир подразделения К-2 54 ОМБр Кирилл Верес считает, что 18-летние ребята еще не готовы к войне.

Мы нуждаемся в пополнении, но я пока не готов видеть на передовой 18-летних юношей. Это еще слишком рано,

– отметил он.

В то же время другие военные признают, что привлечение молодежи могло бы помочь компенсировать недостаток личного состава, но только в условиях правильной подготовки.

Экономист Олег Пендзин обращает внимание на то, что люди в возрасте 18 – 25 лет – это будущий кадровый и демографический потенциал страны. Их мобилизация может негативно повлиять на экономику и социальную структуру.

Это важнейший период для формирования карьеры, создания семей и рождения детей. В нынешней демографической ситуации мобилизация молодежи может ударить по будущему Украины,

– пояснил эксперт.

На сегодня украинская власть не планирует снижать возраст мобилизации. Несмотря на запросы со стороны партнеров, президент, военное руководство и эксперты сходятся во мнении, что этот вопрос не является насущным и может иметь больше негативных последствий, чем преимуществ.

Поэтому на сегодня мобилизация с 18 лет остается лишь обсуждением, без реальных планов внедрения.