Про це розповідає 24 канал. До слова, міжнародні партнери України вказують на досвід інших країн, де віковий ценз для призову нижчий. Наприклад, у США під час війни у В’єтнамі мобілізація відбувалася з 19 років.

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Зменшення призовного віку в Україні

За словами Веніславського, міжнародні партнери інколи запитують, чому Україна не розглядає можливість зниження віку призову, аргументуючи це більшою фізичною витривалістю молоді у віці 18–25 років.

Україна, на відміну від інших країн, обирає інший підхід і не планує змінювати вік мобілізації. Це позиція і президента, і парламенту,

– наголосив Веніславський.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що жодних планів щодо мобілізації з 18 років немає. Він пояснив, що такі зміни можуть бути небезпечними як з погляду обороноздатності країни, так і для її майбутнього.

Ми цінуємо молодь і розуміємо, що це наше майбутнє. Залучати до мобілізації 18-річних – це радикальний крок, до якого ми поки не готові,

– підкреслив Зеленський.

Секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначив, що питання мобілізації молоді від 18 років звучить на міжнародному рівні, але це не означає, що його активно розглядають в Україні.

Костенко вважає, що вік мобілізації з 18 років міг би посилити армію, але водночас він визнає, що юнаки такого віку часто недосвідчені та фізично не готові до складних умов бойових дій.

Які є альтернативи для молоді до 25 років

Законодавство дозволяє 18 – 25-річним чоловікам долучатися до лав ЗСУ лише за власним бажанням або за певних умов:

якщо вони проходили строкову службу;

якщо вони закінчили військову кафедру.

Герой України, командир підрозділу К-2 54 ОМБр Кирило Верес вважає, що 18-річні хлопці ще не готові до війни.

Ми потребуємо поповнення, але я поки не готовий бачити на передовій 18-річних юнаків. Це ще занадто рано,

– зазначив він.

Водночас інші військові визнають, що залучення молоді могло б допомогти компенсувати нестачу особового складу, але лише в умовах правильної підготовки.

Економіст Олег Пендзин звертає увагу на те, що люди віком 18 – 25 років – це майбутній кадровий та демографічний потенціал країни. Їхня мобілізація може негативно вплинути на економіку та соціальну структуру.

Це найважливіший період для формування кар’єри, створення сімей та народження дітей. У нинішній демографічній ситуації мобілізація молоді може вдарити по майбутньому України,

– пояснив експерт.

На сьогодні українська влада не планує знижувати вік мобілізації. Попри запити з боку партнерів, президент, військове керівництво та експерти сходяться на думці, що це питання не є нагальним і може мати більше негативних наслідків, ніж переваг.

Тож на сьогодні мобілізація з 18 років залишається лише обговоренням, без реальних планів впровадження.