Прежде всего, нужно понимать, что большинство из повесток, которые вручают на улицах, работе или по месту жительства – это не призыв на военную службу. Они направлены именно на привлечение граждан, чтобы уточнить данные. Также, согласно последнему постановлению Кабмина, военнообязанные должны обновлять свои данные самостоятельно каждые 5 лет. Об этом пишет 24 Канал.

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Что будет, если не обновлять свои данные

30 декабря 2022 года Кабмин принял новое постановление, утверждающее порядок ведения военного учета. В нем говорится, что военнообязанные должны обновлять свои данные в территориальном центре комплектования каждые 5 лет.

За игнорирование этого требования предусмотрена административная ответственность. Помимо штрафа военнообязанному может грозить и уголовная ответственность.

Если вручили повестку, а военнообязанный не явился в ТЦК

Прежде всего, напомним, что существует 4 вида повесток:

Повестка для уточнения учетных данных;

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;

Повестка на призыв в армию;

Мобилизационное предписание.

В настоящее время работа территориальных центров комплектования направлена, прежде всего, именно на уточнение военно-учетных данных граждан. В целом уточняются данные о семейном положении, трудоустройстве, наличии или отсутствии детей. Уже на этом этапе военнообязанного могут освободить от службы в армии, например, из-за наличия 3 несовершеннолетних детей.

Если же нет, человек проходит военно-врачебную комиссию. Если человек прошел все этапы, уточнил свои военно-учетные данные, оказался пригоден к военной службе по результатам медицинского ухода, он получает повестку о прибытии на военную службу.

Если военнообязанный не явился за этой повесткой, это уже уголовная ответственность и дело может дойти до суда.