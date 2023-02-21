Передусім потрібно розуміти, що більшість із повісток, які вручають на вулицях, роботі або за місцем проживання – це не призов на військову службу. Вони спрямовані саме на залучення громадян, щоб уточнити їхні дані. Також, згідно з останньою постановою Кабміну, військовозобов'язані повинні оновлювати свої дані самостійно кожні 5 років. Про це пише 24 Канал.

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Що буде, якщо не оновлювати свої дані

30 грудня 2022 року Кабмін ухвалив нову постанову, яка затверджує порядок ведення військового обліку. У ній мовиться про те, що військовозобов'язані повинні оновлювати свої дані у територіальному центрі комплектування кожні 5 років.

За ігнорування цієї вимоги передбачена адміністративна відповідальність. Крім штрафу, військовозобов'язаному може загрожувати і кримінальна відповідальність.

Якщо вручили повістку, а військовозобов'язаний не з'явився до ТЦК

Передусім нагадаємо, що існує 4 види повісток:

Повістка для уточнення облікових даних;

Повістка на проходження військово-лікарської комісії;

Повістка на призов до армії;

Мобілізаційне розпорядження.

Наразі робота територіальних центрів комплектування спрямована передусім саме на уточнення військово-облікових даних громадян. Загалом уточнюються дані щодо сімейного стану, працевлаштування, наявності або відсутності дітей. Вже на цьому етапі військовозобов'язаного можуть звільнити від служби в армії, наприклад, через наявність 3 неповнолітніх дітей.

Якщо ж ні, людина проходить військово-лікарську комісію. Якщо людина пройшла всі етапи, уточнила свої військово-облікові дані, виявилась придатною до військової служби за результатами медичного догляду, вона отримує повістку щодо прибуття на військову службу.

Якщо військовозобов'язаний не з'явився за цією повісткою, це вже кримінальна відповідальність й справа може дійти до суду.