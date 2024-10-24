Об этом сообщает Постановление №154 Кабинета министров Украины. По состоянию на 2023 год количество ТЦК и СП достигало более 200.
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Что входит в обязанности ТЦК
Деятельность военкоматов осуществляется в рамках правового поля. Они являются юридическими лицами и имеют все необходимые для работы права. Общее руководство осуществляет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Он утверждает штат, штатное расписание и структуру ТЦК.
ТЦК и СП имеют самостоятельный баланс, регистрационные счета органов Казначейства. Содержание Территориального центра комплектования и социальной поддержки осуществляется за счет средств, предусмотренных Минобороны в государственном бюджете. Центры обеспечиваются военным имуществом в соответствии со штатом и табеля к нему.
ТЦК и СП имеют следующие полномочия:
- В установленном порядке обращаться в местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления по вопросам содействия осуществлению отбора граждан для прохождения службы в военном резерве Вооруженных сил, военной службы по контракту, поступления в высшие военные учебные заведения Минобороны и военные учебные подразделения высших учебных заведений;
- Проводить и организовывать мероприятия с целью патриотического воспитания населения.
Центр осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и другими государственными органами, предприятиями, организациями и учреждениями независимо от формы собственности и подчинения.
Структура ТЦК и СП
Центр Территориального центра комплектования и социальной поддержки комплектуется военнослужащими, работниками Вооруженных сил Украины, боевыми офицерами.
Возглавляет ТЦК начальник, который:
- осуществляет общее руководство центром и филиалами;
- несет ответственность за выполнение задач, возложенных на центр и филиалы;
- выдвигает предложения, касающиеся изменения штата, штатного расписания центра и его структуры;
- определяет функции филиалов и их задачи;
- издает распоряжения, приказы, организует и контролирует их выполнение в пределах своей компетенции;
- утверждает должностные инструкции работников центра и служебные обязанности военнослужащих;
- организует повышение квалификации военнослужащих и работников центра;
- занимается ведением учета, составлением и представлением отчетов, определенных законодательством;
- представляет центр в отношениях с органами местного самоуправления, органами исполнительной власти и другими государственными органами, учреждениями, предприятиями и организациями независимо от формы собственности и подчинения;
- обеспечивает защиту информации, которая составляет государственную тайну;
- направляет отобранных кандидатов для прохождения военной службы по контракту на медицинский осмотр военно-врачебной комиссией для определения состояния здоровья и степени пригодности к военной службе.
Какие обязанности ТЦК и СП
Задачей ТЦК и СП является отбор граждан для прохождения военной службы в военном резерве Вооруженных сил, службы по контракту (на должностях рядового, сержантского i старшинского состава), поступления в высшие военные учебные заведения Минобороны и военных учебных подразделений высших учебных заведений.
Основные обязанности ТЦК:
- проводить агитационную и разъяснительную работу среди населения с целью осуществления отбора граждан для прохождения военной службы;
- проводить проверку уровня физической подготовки, организовывать медицинский осмотр, тестирование по профессиональным качествам и психологического тестирования. По полученным результатам осуществляет отбор граждан для принятия на военную службу;
- предлагать гражданам, по результатам отбора, должности, на которые они могут быть назначены в случае принятия на военную службу по контракту;
- вести учет граждан зачисленных в резерв для принятия на военную службу по контракту;
- направлять граждан, отобранных для принятия на военную службу по контракту, в учебные воинские части Вооруженных сил для заключения контракта и подготовки по военно-учетной специальности. Лиц, желающих проходить службу в военном резерве ВСУ или поступать в высшие военные учебные заведения Минобороны и военных учебных подразделений высших учебных заведений;
- направлять в военные комиссариаты, в которых лица находятся на воинском учете;
- вести прием граждан, рассматривать обращения по вопросам принятия на службу в военном резерве Вооруженных сил, военную службу по контракту, поступления в высшие военные учебные заведения Минобороны и военных учебных подразделений высших учебных заведений, а также по другим вопросам, относящихся к полномочиям центра;
- организовывать и контролировать работу филиалов;
- осуществлять мероприятия повышения квалификации военнослужащих и работников центра;
- выполнять другие функции, определенные законодательством в пределах своих полномочий.