Про це повідомляє Постанова №154 Кабінету міністрів України. Станом на 2023 рік кількість ТЦК і СП сягала понад 200.
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Що входить в обов'язки ТЦК
Діяльність військкоматів здійснюється у межах правового поля. Вони є юридичними особами та мають всі необхідні для роботи права. Загальне керівництво здійснює Генеральний штаб Збройних сил України. Він затверджує штат, штатний розпис і структуру ТЦК.
ТЦК і СП мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки органів Казначейства. Утримання Територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснюється за рахунок коштів, передбачених Міноборони у державному бюджеті. Центри забезпечуються військовим майном відповідно до штату і табеля до нього.
ТЦК і СП мають такі повноваження:
- В установленому порядку звертатися до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань сприяння здійсненню відбору громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних сил, військової служби за контрактом, вступу до вищих військових навчальних закладів Міноборони та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
- Проводити й організовувати заходи з метою патріотичного виховання населення.
Центр здійснює свої повноваження у взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими державними органами, підприємствами, організаціями та установами незалежно від форми власності та підпорядкування.
Структура ТЦК і СП
Центр Територіального центру комплектування та соціальної підтримки комплектується військовослужбовцями, працівниками Збройних сил України, бойовими офіцерами.
Очолює ТЦК начальник, який:
- здійснює загальне керівництво центром та філіалами;
- несе відповідальність за виконання завдань, покладених на центр та філіали;
- висуває пропозиції, які стосуються зміни штату, штатного розпису центру та його структури;
- визначає функції філіалів та їхні завдання;
- видає розпорядження, накази, організовує та контролює їх виконання у межах своєї компетенції;
- затверджує посадові інструкції працівників центру та службові обов’язки військовослужбовців;
- організовує підвищення кваліфікації військовослужбовців і працівників центру;
- займається веденням обліку, складенням і поданням звітів, визначених законодавством;
- представляє центр у відносинах з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади та іншими державними органами, установами, підприємствами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування;
- забезпечує захист інформації, яка становить державну таємницю;
- направляє відібраних кандидатів для проходження військової служби за контрактом на медичний огляд військово-лікарською комісією для визначення стану здоров’я та ступеня придатності до військової служби.
Які обов’язки ТЦК та СП
Завданням ТЦК і СП є відбір громадян для проходження військової служби у військовому резерві Збройних сил, служби за контрактом (на посадах рядового, сержантського i старшинського складу), вступу до вищих військових навчальних закладів Міноборони та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.
Основні обов’язки ТЦК:
- проводити агітаційну та роз’яснювальну роботу серед населення з метою здійснення відбору громадян для проходження військової служби;
- проводити перевірку рівня фізичної підготовки, організовувати медичний огляд, тестування з професійних якостей і психологічного тестування. За отриманими результатами здійснює відбір громадян для прийняття на військову службу;
- пропонувати громадянам, за результатами відбору, посади, на які вони можуть бути призначені у разі прийняття на військову службу за контрактом;
- вести облік громадян зарахованих до резерву для прийняття на військову службу за контрактом;
- направляти громадян, відібраних для прийняття на військову службу за контрактом, до навчальних військових частин Збройних сил для укладення контракту та підготовки за військово-обліковою спеціальністю. Осіб, які бажають проходити службу у військовому резерві ЗСУ чи вступати до вищих військових навчальних закладів Міноборони та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
- направляти до військових комісаріатів, у яких особи перебувають на військовому обліку;
- вести прийом громадян, розглядати звернення з питань прийняття на службу у військовому резерві Збройних сил, військову службу за контрактом, вступу до вищих військових навчальних закладів Міноборони та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, а також з інших питань, що належать до повноважень центру;
- організовувати та контролювати роботу філіалів;
- здійснювати заходи підвищення кваліфікації військовослужбовців і працівників центру;
- виконувати інші функції, визначені законодавством у межах своїх повноважень.