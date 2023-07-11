Специалисты "Юридической сотни" объяснили, что военно-учетная специальность - это как диплом для военнослужащих. Она включает опыт работы, знания, умения и навыки, необходимые для выполнения определенного рода задач и обязанностей военной службы. Однако есть ситуации, когда боец имеет военно-учетную специальность, но его должность ее не учитывает.

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Правовая справка. В соответствии с пунктом 82 Указа Президента "О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины" военных назначают на должности и перемещают по службе по основной или родственной специальности с учетом опыта службы, уровня профессиональной компетентности, личных качеств и достижений и соответствия характеристикам должностей , которые определяет Министерство обороны Украины

Почему могут не учитывать специальность

Обычно все же соблюдают процедуру, если нет дефицита по определенным специальностям или потребности в доукомплектовании частей. Однако в условиях военного положения, когда потребность в кадрах особенно обостряется, для доукомплектования ВСУ военных могут назначать на должности, предусмотренные штатами военного времени, по новой специальности с учетом приобретенного опыта.

Однако здесь важно знать, что назначению на новую должность должна предшествовать подготовка или переподготовка.

Законом предусмотрено назначение в связи с доукомплектованием Вооруженных сил, Государственной специальной службы транспорта по приобретенному опыту службы на должности, предусмотренные штатами военного времени, по новой специальности. Такие военнослужащие после назначения их на должность подлежат направлению на подготовку (переподготовку) по новой специальности в установленном порядке,

– объяснили специалисты.

Также после объявления решения о проведении мобилизации и с началом действия режима военного положения на должности сержантского и старшинского состава назначаются по основной или родственной специальности лица рядового, сержантского и старшинского состава с учетом особенностей, определенных разделом VI Инструкции об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах.

Обратит внимание! Следовательно, военно-списочная специальность военнослужащего в условиях военного положения может быть не учтена при назначении на должность при условии проведения соответствующей подготовки (переподготовки) для новой специальности и должности до или после назначения.

Как получить назначение по военной специальности

Для того чтобы отстоять свое право на назначение по военно-учетной специальности, следует подать рапорт с просьбой назначить на должность в соответствии с имеющейся специальностью для более целесообразного использования по специальности и опыту, указать также детали специальности и аргументировать целесообразность своего назначения.

Но в условиях военного положения в связи с необходимостью доукомплектования по дефицитным специальностям вам могут законно отказать.