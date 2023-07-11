Законно ли игнорировать повестку, оставленную в дверях или почтовом ящике – читайте далее. Напомним, что ранее рассказывали, кто из медиков считается военнообязанным и кого могут взять в армию.

Обратите внимание Снижение предельного возраста: могут мобилизовать мужчин до 25 лет

Можно ли проигнорировать повестку в дверях или почтовом ящике

По словам адвоката Романа Симутина, в повестке могут указывать, что "сообщения и повестки считаются должным образом врученными через обслуживающую организацию", то есть ЖЭК. В таком случае есть два варианта:

если военнообязанный забирает повестку и расписывается, то не имеет значения, кто и как ее вручил.

если повестку оставили в дверях или в почтовом ящике, то ее можно проигнорировать, поскольку военнообязанный ее не подписывал. А, таким образом, представители военкомата не смогут доказать, что дали повестку.

Мобилизация в Украине: последние новости

Недавно руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки объяснил, что ВСУ сейчас нуждаются в бойцах всех военных специальностей. В частности, речь идет о пехоте, танкистах, артиллеристах, летчиках и десантниках.

Кстати, Верховная Рада Украины сократила перечень лиц, имеющих право на отсрочку.

Кто может служить по месту жительства