Адвокат Богдан Пересад объяснил, могут мобилизовать украинцев до 25 лет.
Смотрите также Мобилизация в Украине: кого могут повторно призвать в ряды ВСУ
Могут ли мобилизовать мужчину до 25 лет
Если мужчина имеет статус "военнообязанный", то мобилизовать его в таком возрасте имеют право, а если гражданин еще в статусе призывника – то нет. В обиходе понятия "призывники" и "военнообязанные" часто путают, однако это разные понятия.
Следует также отметить, что президент еще не подписал принятый нардепами законопроект 9281, предлагающий снизить предельный возраст в Украине. Так что пока он так и остается – 27 лет.
В чем разница между призывником и военнообязанным
Согласно части девятой статьи 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", "призывники" – это граждане, которые приписаны к призывным участкам. Призывники подлежат призыву на срочную службу (если нет оснований для отсрочки) или еще не проходили ее.
"Военнообязанные" – это граждане, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.
Да, в Украине ведутся два отдельных военных учета – призывников и военнообязанных. И гражданин может находиться только на одном из них.
Адвокат Игорь Ясько пояснил, что ведется военный учет на основании паспорта гражданина Украины и следующих военно-учетных документов:
- для призывников – это удостоверение о приписке к призывному участку,
- для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного.