Адвокат Богдан Пересад объяснил, могут мобилизовать украинцев до 25 лет.

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Могут ли мобилизовать мужчину до 25 лет

Если мужчина имеет статус "военнообязанный", то мобилизовать его в таком возрасте имеют право, а если гражданин еще в статусе призывника – то нет. В обиходе понятия "призывники" и "военнообязанные" часто путают, однако это разные понятия.

Следует также отметить, что президент еще не подписал принятый нардепами законопроект 9281, предлагающий снизить предельный возраст в Украине. Так что пока он так и остается – 27 лет.

Обратите внимание: в Украине юноши в 17 лет во время приписки к призывным участкам в ТЦК и СП получают статус призывника и соответствующее приписное удостоверение подлежат призыву на срочную военную службу. Не все они проходят срочную службу по разным причинам, но при предельном возрасте каждый из них становится военнообязанным. То есть в возрасте 27 лет они приобретают статус военнообязанных.

В чем разница между призывником и военнообязанным

Согласно части девятой статьи 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", "призывники" – это граждане, которые приписаны к призывным участкам. Призывники подлежат призыву на срочную службу (если нет оснований для отсрочки) или еще не проходили ее.

"Военнообязанные" – это граждане, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

Да, в Украине ведутся два отдельных военных учета – призывников и военнообязанных. И гражданин может находиться только на одном из них.

Адвокат Игорь Ясько пояснил, что ведется военный учет на основании паспорта гражданина Украины и следующих военно-учетных документов: