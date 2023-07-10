Адвокат Богдан Пересад пояснив, чи можуть мобілізувати українців до 25 років.
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Чи можуть мобілізувати чоловіка до 25 років
Якщо чоловік має статус "військовозобов'язаний", то мобілізувати його в такому віці мають право, а якщо громадянин ще в статусі призовника – то ні. В побуті поняття "призовники" та "військовозобов'язані" часто плутають, проте це різні поняття.
Варто також зазначити, що президент ще не підписав ухвалений нардепами законопроєкт 9281, який пропонує знизити граничний вік в Україні. Тож поки що він так і залишається – 27 років.
У чому різниця між призовником та військовозобов'язаним
Відповідно до частини дев'ятої статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", "призовники" — це громадяни, які приписані до призовних дільниць. Призовники підлягають призову на строкову службу (якщо не мають підстав для відстрочення) або ще не проходили її.
Натомість "військовозобов'язані" – це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.
Так, в Україні ведуться два окремі військові обліки – призовників та військовозобов’язаних. І громадянин може перебувати лише на одному з них.
Адвокат Ігор Ясько пояснив, що ведеться військовий облік на підставі паспорта громадянина України та наступних військово-облікових документів:
- для призовників – це посвідчення про приписку до призовної дільниці,
- для військовозобов'язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.