Адвокат Богдан Пересад пояснив, чи можуть мобілізувати українців до 25 років.

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Чи можуть мобілізувати чоловіка до 25 років

Якщо чоловік має статус "військовозобов'язаний", то мобілізувати його в такому віці мають право, а якщо громадянин ще в статусі призовника – то ні. В побуті поняття "призовники" та "військовозобов'язані" часто плутають, проте це різні поняття.

Варто також зазначити, що президент ще не підписав ухвалений нардепами законопроєкт 9281, який пропонує знизити граничний вік в Україні. Тож поки що він так і залишається – 27 років.

Зверніть увагу: в Україні юнаки в 17 років під час приписки до призовних дільниць в ТЦК та СП отримують статус призовника та відповідне приписне посвідчення й підлягають призову на строкову військову службу. Не всі вони проходять строкову службу з різних причин, але при граничному віці кожен з них стає військовозобов'язаним. Тобто у віці 27 років вони набувають статусу військовозобов'язаних.

У чому різниця між призовником та військовозобов'язаним

Відповідно до частини дев'ятої статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", "призовники" — це громадяни, які приписані до призовних дільниць. Призовники підлягають призову на строкову службу (якщо не мають підстав для відстрочення) або ще не проходили її.

Натомість "військовозобов'язані" – це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Так, в Україні ведуться два окремі військові обліки – призовників та військовозобов’язаних. І громадянин може перебувати лише на одному з них.

Адвокат Ігор Ясько пояснив, що ведеться військовий облік на підставі паспорта громадянина України та наступних військово-облікових документів: