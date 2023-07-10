Последний раз военное положение продолжали 20 мая 2023 года на 90 дней. Следовательно, его крайний срок действия – 18 августа 2023 года. Но это не значит, что его не могут продлить снова.

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Во время действия военного положения могут набирать в армию медицинских работников. В частности, предусмотрена мобилизация женщин-медиков.

Кто из медиков военнообязан

Следует понимать, что мобилизация медицинских работников во время действия военного положения ничем не отличается от других категорий. Далее мы расскажем о том, как происходит мобилизация женщин-медиков.

Для начала следует обратить внимание на то, что 26 октября 2022 вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о взятии женщин на военный учет военнообязанных".

С этого дня женщины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность в учреждениях профессионального, профессионально-технического, профессионального высшего или высшего образования должны обязательно встать на военный учет. Женщины, имеющие другое образование могут на военный учет стать по желанию.

Женщин-медиков могут мобилизовать в военное время при условии, что они:

имеют специальность и/или профессию, которая считается родственной с соответствующей военно-учетной специальностью, определившейся в перечне, утвержденном Минобороны Украины.

пригодны проходить военную службу по состоянию здоровья.

Что делать, если получили повестку

В случае если медику пришло мобилизационное распоряжение, повестка от ТЦК СП, то он обязан:

прибыть в воинскую часть или сборные пункты ТЦК СП в сроки, указанные в документы;

с собой иметь оригиналы документов, указанных в повестке, при необходимости – документы, подтверждающие основания для освобождения от мобилизации;

сообщить руководителю здравоохранения о том, что вас призвали на военную службу.

Если медика мобилизуют в армию во время действия военного положения, то за ним сохраняется и место работы, и должность.