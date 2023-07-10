Востаннє воєнний стан продовжували 20 травня 2023 року на 90 днів. Відтак, його крайній термін дії – 18 серпня 2023 року. Але це не означає, що його не можуть продовжити знову.

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Під час дії воєнного стану можуть набирати до війська медичних працівників. Зокрема передбачена мобілізація жінок-медиків.

Хто з медиків військовозобов'язаний

Слід розуміти, що мобілізація медичних працівників під час дії воєнного стану нічим не відрізняється від інших категорій. Далі ми розповімо про те, як відбувається мобілізація жінок-медиків.

Для початку слід звернути увагу на те, що 26 жовтня 2022 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних".

З цього дня жінки, котрі здобули медичну або фармацевтичну спеціальність у закладах професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти мають обов'язково стати на військовий облік. Жінки, котрі мають іншу освіту, можуть на військовий облік стати за бажанням.

Жінок-медиків можуть мобілізувати у воєнний час за умови, що вони:

мають спеціальність та/або професію, яка вважається спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, яку визначили у переліку, затвердженому Міноборони України.

придатні проходити військову службу за станом здоров'я.

Що робити, якщо отримали повістку

У випадку, якщо медику прийшло мобілізаційне розпорядження, повістка від ТЦК СП, то він зобов'язаний:

прибути до військової частини або на збірні пункти ТЦК СП у строки, вказані у документи;

з собою мати оригінали документів, вказаних у повістці, за необхідності – документи, які підтверджують підстави для звільнення від мобілізації;

повідомити керівника закладу охорони здоров'я про те, що вас призвали на військову службу.

Якщо медика таки мобілізують до війська під час дії воєнного стану, то за ним зберігається і місце роботи, і посада.