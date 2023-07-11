Чи законно ігнорувати повістку, яку залишили у дверях чи поштовій скрині – читайте далі. Нагадаємо, що раніше розповідали, хто з медиків вважається військовозобов'язаним і кого можуть взяти до війська.

Зверніть увагу Зниження граничного віку: чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років

Чи можна проігнорувати повістку у дверях чи поштовій скрині

За словами адвоката Романа Сімутіна, у повістці можуть вказувати, що "повідомлення та повістка вважається належним чином врученими через обслуговуючу організацію", тобто ЖЕК. У такому випадку є два варіанти:

якщо військовозобов'язаний забирає повістку та розписується, то немає значення, хто та яким чином її вручив.

якщо повістку залишили у дверях чи поштовій скрині, то її можна проігнорувати, оскільки військовозобов'язаний її не підписував. А, таким чином, представники військкомату не зможуть довести, що дали повістку.

Мобілізація в Україні: останні новини

Нещодавно керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки пояснив, що ЗСУ наразі потребують бійців всіх військових спеціальностей. Зокрема, мовиться про піхоту, танкістів, артилеристів, льотчиків та десантників.

До речі, Верховна Рада України скоротила перелік тих осіб, які мають право на відстрочку.

Хто може служити за місцем проживання