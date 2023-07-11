Чи законно ігнорувати повістку, яку залишили у дверях чи поштовій скрині – читайте далі. Нагадаємо, що раніше розповідали, хто з медиків вважається військовозобов'язаним і кого можуть взяти до війська.
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Чи можна проігнорувати повістку у дверях чи поштовій скрині
За словами адвоката Романа Сімутіна, у повістці можуть вказувати, що "повідомлення та повістка вважається належним чином врученими через обслуговуючу організацію", тобто ЖЕК. У такому випадку є два варіанти:
- якщо військовозобов'язаний забирає повістку та розписується, то немає значення, хто та яким чином її вручив.
- якщо повістку залишили у дверях чи поштовій скрині, то її можна проігнорувати, оскільки військовозобов'язаний її не підписував. А, таким чином, представники військкомату не зможуть довести, що дали повістку.
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Хто може служити за місцем проживання
- ті, хто виховує неповнолітню дитину самостійно;
- ті, хто виховує неповнолітню дитину з інвалідністю, зокрема, біологічні батьки або піклувальники, опікуни, батьки-вихователі, прийомні батьки;
- ті, хто виховує дитину, яка має одну з хвороб із переліку, наведеному в законі, зокрема, ДЦП, орфанні захворювання, інсулінозалежний цукровий діабет та низка інших хвороб;
- особи, на утриманні яких перебуває їхня повнолітня дитина з І чи ІІ групою інвалідності;
- ті, хто здійснює постійний догляд за хворою дитиною, дружиною, батьками або батьками дружини чи чоловіка;
- усиновителі, прийомні батьки, піклувальники, опікуни чи батьки-вихователі, які утримують неповнолітніх дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;
- ті, хто має дружину або батьків (власних чи дружини) з ІІ чи І групою інвалідності;
- опікуни особи з інвалідністю, яка має недієздатність, у встановленому порядку підтверджену судом.